Markkasen Bulls kanveesiin heti alussa – suomalaisheittäjältä uupuvat heitot

NBA-koripalloliigan puolustava mestari Golden State Warriors ei antanut armoa liigan kehnoimpiin lukeutuvalle Chicago Bullsille, kun Bulls jatkoi lännen kiertuettaan lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa. Loppuluvut Oaklandissa olivat musertavat 146–109. Bullsille tappio oli kuudes peräkkäinen, ja joukkue on NBA:n itälohkon kolmanneksi viimeisenä 10 voitolla ja 32 tappiolla.

Warriors johti kotipeliään jo avausneljänneksen jälkeen 26 pisteellä. Bulls ei ole koskaan aiemmin ollut yhtä suurella tappiolla ensimmäisen 12 minuutin jälkeen.

– En tiedä, mikä siinä oli. Katselimme heitä ihmeissämme, pelokkaina. Liian kunnioittavaa, olen pettynyt siihen, Chicagon valmentaja Jim Boylen äimisteli ESPN:n sivuilla uutistoimisto AP:n otteluraportissa.

Lauri Markkanen pelasi Bullsille 26 minuuttia ja teki kahdeksan pistettä. Markkanen heitti vain kahdeksan kertaa, ja heitti ohi kaikki neljä kolmen pisteen yritystään. Tämä jatkoi viime aikojen trendiä: Markkanen on heittänyt Chicagon harvoissa voitoissa keskimäärin 18 kertaa, lukuisissa tappioissa puolestaan heittoja on lähtenyt vain noin 11 per peli.

Epäitsekkyys vaivaa Markkasta

Ei siis ihme, että Chicagossa turhaudutaan. Yksi tekijä Markkasen vaikeuksissa on kauden alun sotkenut käsivamma, mutta vaivana on myös liiallinen epäitsekkyys. Markkasen on hinguttava palloa.

– On reilua häntä kohtaan myöntää, että se (kyynärpää) ei ole sataprosenttisessa kunnossa vielä. Se oli vakava, kivulias vamma. Se vie vielä aikaa, vaikka hän onkin jo lähellä (täyttä iskua). Silti meidän on käytettävä häntä oikealla tavalla, ja hänen on oltava aggressiivinen, Boylen mietti seuran sivuilla.

Markkanen tietää vaatimukset ja odotukset.

– On katsottava peiliin ja mietittävä, mitä voin tehdä paremmin. Jos jätkät eivät saa minulle palloa, he saavat kyllä sitten, kun olen aggressiivisempi, hän pohtii.

– Meillä on uusi pelisysteemi, ja (siihen sopeutumiseen) menee aikaa. Teemme sen kanssa töitä joka päivä. On pelejä, joissa saan palloa paljon ja pelejä, joissa en saa. Yritän kuitenkin kontrolloida sitä, mitä voin kontrolloida, eli puolustaa ja tehdä parhaani siinä päässä kenttää. Hyökkäyspuoli tulee vielä, tiedän sen.