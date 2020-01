Markkasen Bulls vei voiton lohkossa niskaan hengittävästä Wizardista

Koripallon NBA:ssa Lauri Markkasen Chicago Bulls vei kotonaan voiton Washington Wizardsista 115–106.

Bullsille voitto oli kaivattu, sillä joukkue oli ennen illan peliä voittanut tämän vuoden puolella kerran. Wizards ei kuitenkaan kaatunut helpolla, ja aika ajoin joukkueiden välillä oli eroa vain muutama piste.

Markkanen teki ottelussa 13 pistettä. Suomalaispelaajan levypallosaalis oli kahdeksan. Hän onnistui kahdesti kolmen pisteen heitoissa.

Bullsille eniten pisteitä kahmi joukkueen tuttu pistenikkari Zach LaVine, joka teki 30 pojoa joukkueen saldoon. LaVine on kerännyt viidessä ottelussa putkeen ainakin 25 pistettä.

– Minua on siunattu sillä, että olen valmentanut monia All-Stars-joukkueita, ja mielestäni hänen (LaVine) pitäisi olla pelissä mukana. Hän on All-Star-kaliiperin pelaaja, hän on All-Star-kaliiperin ihminen, Bullsin valmentaja Jim Boylen sanoi joukkueen tviitin mukaan.

Tämän kauden tulokas loukkasi peukalonsa

Bullsin voittoa varjosti Daniel Gaffordin loukkaantuminen ottelussa. Peliä ei Chicago Tribunen mukaan ollut kulunut 90 sekuntiakaan, kun Gafford loukkasi peukalonsa. Hän on poissa pelistä kahdesta neljään viikkoon.

Itälohkossa Washington on aivan Bullsin tuntumassa. Ennen kaikkien illan pelien loppumista Chicago majaili lohkossaan sijalla 11.

Seuraavaksi chicagolaiset kohtaavat vieraissa Philadelphia 76ersin. Ottelu pelataan perjantaina paikallista aikaa. Philadelphialaiset ovat itälohkossa Bullsia merkittävästi edellä.