Markkasen Bullsin pelinjohtaja Dunn sivuun aivotärähdyksen takia

Chicago Bullsin pelinjohtaja Kris Dunn on toistaiseksi sivussa NBA-peleistä aivotärähdyksen takia, Bulls kertoi kotisivuillaan. Lauri Markkasen joukkuetoveri Dunn putosi kasvot edellä lattiaan donkattuaan pallon Golden Statea vastaan keskiviikkona.

Dunnin kaksi etuhammasta vaurioitui ja hän joutui jättämään ottelun kesken. Dunn ei matkusta Bullsin mukana Atlantaan, missä Bulls pelaa lauantaina seuraavan ottelunsa Hawksia vastaan.

Atlanta on NBA:n itälohkon toiseksi viimeisenä. Se on voittanut 44 ottelustaan 13, kun Bullsin saldo on 17 voittoa 45 ottelusta.