Markkasen Bullsin valmentajalla vaikeaa: "Avausmiestemme on pelattava paremmin"

Chicago Bulls palasi voittopelin jälkeen jälleen vaikeuksiin NBA-koripalloliigassa, kun Chicagossa vieraillut Miami Heat rynnisti vahvan avauspuoliajan myötä 116–108-voittoon lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa. Bullsin suomalaisjätti Lauri Markkasellakin oli edessä jälleen paluu heitto-ongelmiin.

Heat otti ohjat heti alussa, vieden ensimmäisen neljänneksen peräti 18 pisteellä. Chicagon valmentaja Jim Boylen kyllästyi jo varhain, ottaen tähtensä Zach LaVinen ja Markkasen penkille muiden avausviisikon miesten ohella neljänneksen ehdittyä vasta puoliväliin.

– LaVinen, Markkasen ja avausmiestemme on pelattava paremmin, jotta yllämme siihen mihin voimme yltää. Niin se menee, Boylen selvitti ESPN:n julkaisemassa uutistoimisto AP:n otteluraportissa.

LaVinelle penkkikomennus ei juuri maistunut.

– Minä taisin saada syyt niskoilleni. On hän (Boylen) ottanut minut (varhain) penkille aiemminkin, se on se miten hän toimii. Tuo on vain hyväksyttävä, minä en ole valmentaja, 15 pisteellään Chicagon pisteykköseksi ottelussa päätynyt LaVine pyöritteli.

Markkanen jäi yhdeksään pisteeseen

Markkanen teki pari päivää aiemmin Detroit-voitossa 24 pistettä, korkeimman saldonsa sitten kauden avauspelin kuukausi sitten. Miamia vastaan hän sai kuitenkin 12 pelitilanneheitostaan sisään vain kolme, heittäen ohi kaikki neljä kolmen pisteen heittoaan. Markkanen sai kokoon lopulta yhdeksän pistettä, jääden alle 10 pisteen viidennen kerran tämän kauden 16 pelissä.

Markkasella oli vaikeaa myös toisessa päässä kenttää. Muun muassa Miamin tulokaspelaaja, Chicagossa koripalloilijaksi kasvanut Kendrick Nunn viiletti Markkasen ohi korintekoon useita kertoja. Nunn teki 21 pisteestään 13 Bullsin murskanneella avausneljänneksellä. Bullsissa NBA-uransa kuusi ensimmäistä kautta pelannut Jimmy Butlerkin oli 27 pisteellään vauhdissa Heatin riveissä.

Bulls on voittanut 16 ottelustaan viisi ja on jumittunut NBA:n itälohkon pohjamutiin. Miami-tappio päätti vain yhden voiton sisältäneen neljän kotipelin putken, ja seuraavista viidestä ottelustaan Bulls pelaa neljä vieraskentällä.