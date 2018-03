Markkasen Chicago hävisi New Yorkille – Markkanen yhä sivussa

Koripallon NBA:ssa suomalaispelaaja Lauri Markkasen Chicago Bulls on hävinnyt ottelun New York Knicksille. New York vei kotikentällään pelin 110–92.

Chicagon paras pistemies oli 17 pistettä takonut Cristiano Felicio . Hän otti myös kuusi levypalloa.

Isäntien kovimmasta pistesaldosta vastasi 22 pistettä, kaksi levypalloa ja yhden koriin johtaneen syötön saldonnut Tim Hardaway Jr .

Markkanen oli jo neljännen peräkkäisen ottelun sivussa selkäkipujen takia eikä matkustanut joukkueensa mukana otteluun.