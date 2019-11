Markkasen heittokäsi yhä jäässä – valmentaja vihjaisi loukkaantumisesta

Chicago Bulls otti kauden neljännen voittonsa kukistamalla NBA-koripalloliigan tämän kauden huonoimman joukkueen (2 voittoa/9 häviötä) New York Knicksin 120–102. Lauri Markkasen vaikeudet heittopelissä jatkuivat, sillä hän sai viidestä kolmosyrityksestään yhden sisään ja keräsi 13 pistettä.

Peli oli tasan viimeisen neljänneksen alkaessa, mutta Bulls lasketteli voittoon tulokastakamies Coby Whiten johdolla. White upotti viimeisellä neljänneksellä seitsemän kolmosta ja otti nimiinsä kaksi ennätystä: hänestä tuli nuorin seitsemän kolmosta NBA:ssa upottanut pelaaja sekä Bullsin seurahistorian ensimmäinen pelaaja, joka on laittanut sisään seitsemän kolmosta yhdellä neljänneksellä.

NBA:n yhden neljänneksen kolmosennätys on Klay Thompsonin yhdeksän.

Markkanen tilastoi 13 pistettä ja 8 levypalloa, mutta sivusi epämieluista yhden ottelun ennätystään. Markkanen menetti pallon kuusi kertaa, mikä sivuaa hänen yhden ottelun korkeinta lukemaansa NBA:ssa.

Yhdentoista pelin jälkeen Markkasen pistekeskiarvo (14,7) ja osumatarkkuudet niin pelitilanneheitoissa (38,6 prosenttia), kolmosissa (27,3) kuin vapaaheitoissakin (82,4) ovat NBA-uran heikoimmat, kun taas menetysten määrä (2,3) on uran korkein.

"Heittäjät kärsivät välillä heittolamasta"

Knicks-ottelua edeltäneen heittoharjoituksen yhteydessä Bullsin päävalmentaja Jim Boylen vihjasi, että Markkasen kylki on aristanut pari viime viikkoa. Markkanen kävi 1. marraskuuta pelatussa ottelussa Pistonsia vastaan pukukopissa tutkituttamassa kylkeään, mutta ei ole tällä kaudella ollut kertaakaan loukkaantuneiden listalla.

– Puolustan häntä. Hän taistelee loukkaantumisen läpi. Hän ei ole jättänyt harjoituksia väliin. Hän on taistellut läpi, mikä on kasvua. Hän ei ole valittanut, Boylen sanoi NBC Sportsille.

Boylen sanoi, ettei hän tiedä, onko vamma vaikuttanut Markkasen heittopeliin.

– Hän on hyvä heittäjä. Hän on aina ollut hyvä heittäjä. Heittäjät kärsivät välillä heittolamasta. Sellaista tapahtuu. Kyse on omituisesta vammasta. Se ei pidä sinua sivussa eikä se pysäytä vauhtiasi, mutta se voi ehkä vaikuttaa siihen, miten teet asioita ja miten pelaat. Hän on taistellut läpi siitä, ja olen ylpeä hänestä, Boylen sanoi.

Valmentaja vaatii enemmän

Boylen sanoi odottavansa suomalaisen nostavan tasoaan.

– Tarvitsemme Lauri Markkasta Lauri Markkasena. Hänen täytyy olla korilleajaja, pallonkäsittelijä, puolustuslevypallojen ottaja. Hän on huipputason puolustuslevypallomies. Hänen täytyy olla monipuolinen 213-senttinen pelaaja, kuten olemme nähneet hänen olevan. Hänen täytyy pelata johdonmukaisesti sillä tavalla. Hän tietää sen. Me tiedämme sen, Boylen sanoi.

Markkanen antoi haastattelunsa ennen Boylenia eikä puhunut vammasta.

– Ensimmäiseksi minun täytyy katsoa peiliin: Mitä voin tehdä paremmin? Meillä on tänä vuonna paljon kavereita, jotka pystyvät korintekoon, joten se voi olla joka ilta eri kaveri, Markkanen sanoi mutta viittasi jälleen siihen, että Bullsin hyökkäyspeli on muuttunut viime kaudesta Boylenin käyttäessä useita pallonkäsittelijöitä.

– Joissakin peleissä saan palloa paljon ja olen mukana, ja välillä tuntuu kuin olisi paljon... Se riippuu mitä kuviota pelaamme. Joskus ole screenin tekijä, ja minun on tehtävä hommani. Se on osa peliämme. En ole huolissani siitä, Markkanen sanoi.