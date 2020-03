Markkasen heittovire oli hukassa, Bullsille kotitappio – "Kun heitto kulkee noin huonosti, palloa ei oikein voi odottaakaan"

Chicago Bullsin Lauri Markkasen paluu kotiyleisön eteen loukkaantumistauon jälkeen sujui vaisusti. Markkanen teki 22 peliminuutissaan vain kolme pistettä, kun Bulls hävisi Indiana Pacersille 102–108.

Ottelu oli Markkasen toinen sen jälkeen, kun hän palasi kuuden viikon sairauslomalta. Lantion rasitusvammasta toipuva Markkanen saa peliaikaa vielä maltillisesti.

Markkasen heittovire oli kateissa Indianaa vastaan. Hänen kymmenestä pelitilanneheitostaan vain yksi meni sisään, eikä viidestä kolmosyrityksestä uponnut yksikään. Levypalloja suomalainen otti viisi.

– Ei se mene niin, että kuuden viikon sairausloman jälkeen palaisi suoraan aiempaan vireeseensä, Bullsin päävalmentaja Jim Boylen arvioi NBC:lle.

– Tiedän, että häntä kiinnostaa. Tiedän, että hän yrittää. Hän tekee töitä tämän eteen. On melkein kuin pelaisimme kauteen valmistavia otteluita, kun kokoonpanot ja tilanteet ovat tällaisia. Se ei ole kenenkään syy, Boylen sanoi Markkasesta koripallotoimittaja Cody Westerlundin mukaan.

Boylen viittasi joukkueen haastavaan loukkaantumistilanteeseen, joka on pakottanut hänet kokoonpanomuutoksiin.

NBC:n mukaan ottelussa oli pitkiä jaksoja, joissa Markkanen ei koskenut palloon.

– Kun heitto kulkee noin huonosti, palloa ei oikein voi odottaakaan. Yritän päästä meidän pelisysteemissämme kunnon paikkoihin ja ottaa puolustuspään levypalloja. Siten voi päästä rytmiin, Markkanen kommentoi.

Sabonis hääri ykköstähtenä

Indianan paras pistemies oli neljättä NBA-kauttaan pelaava Domantas Sabonis 24 pisteellä. Helmikuussa tähdistöotteluun valittu Sabonis on liettualaisen lajilegendan Arvydas Saboniksen poika.

Chicagon pelaajista Coby White teki 26 pistettä ja Shaquille Harrison uransa parhaat lukemat 25 pistettä. Joukkueen ykköstykki Zach LaVine oli yhä sivussa loukkaantumisen takia.

Bulls on voittanut vain kaksi edellisistä 14 ottelustaan ja on itälohkossa sijalla 11, kaukana pudotuspeliviivasta. Indiana on itälohkossa viidentenä.