Markkasen lento Sacramentoon peruuntui ja Kings-peli jää väliin

Lauri Markkanen ei pelaa Chicago Bullsin vierasottelussa Sacramento Kingsiä vastaan tänään, koska hänen lentonsa Chicagosta Sacramentoon peruuntui sään takia, kertoo Chicago Tribunen Bulls-toimittaja K.C. Johnson Twitterissä.

Markkanen oli sivussa Bullsin kaksi edellistä vieraspeliä lapsensa syntymän takia, ja hänen oli tarkoitus liittyä joukkueen mukaan Sacramentossa. Bullsin seuraava kotipeli on perjantaina Minnesota Timberwolvesia vastaan.

Minnesotan riveissä on kaksi pelaajaa, jotka vielä viime kaudella edustivat Bullsia. Laitahyökkääjä Taj Gibson myytiin kesken viime kauden Oklahoma Cityyn, ja laitahyökkääjä Jimmy Butler myytiin kesällä vaihtokaupassa, joka toi Markkasen Chicagoon.

Korjattu aiempaa uutista: Bullsin seuraava kotipeli on perjantaina.

Lauri Markkanen's flight to Sacramento got canceled due to weather in Chicago. Rather than have him fly 4 hours and play on same day after being home for birth of his kid, he will re-join Bulls in Chicago. So no Markkanen vs. Kings.