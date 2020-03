Markku Kanervan katse on tiukasti EM-kesässä – "Riveluutio jatkuu yhä"

Samalla ovenavauksella kadulle ryntää noin kymmenvuotiaita nassikoita, kun Markku Kanerva poistuu Töölön jalkapallostadionilta Helsingissä.

– Riveluutio, yksi pojista huikkaa nähdessään Kanervan.

Kommentti naurattaa Kanervaa.

– Riveluutio jatkuu yhä, Kanerva sanoo pojalle takaisin.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Markku "Rive" Kanerva, 55, on kysytty ja kiireinen mies.

Huomion ja kiireen syy on pitkälti sama: Suomen pääsy ensimmäistä kertaa miesten EM-lopputurnaukseen. Myötätuulessa edenneet Kansojen liiga ja EM-karsinnat nostattivat jalkapallohuuman ja heittivät joukkueen suureen valokeilaan.

Riveluutio-termi syntyi kuvaamaan takavuosina irvailujen kohteeksi joutuneen maajoukkueen kehitystä EM-ryhmäksi.

Vaikka kesäkuussa alkavaan lopputurnaukseen on aikaa, Kanerva ja muu valmennusryhmä eivät lepää laakereillaan.

– Vuosi on alkanut kiireisenä. On ollut pelaajatarkkailureissuja ja ennen kaikkea tulevan suunnittelua. Lisäksi on ollut media-aktiviteetteja ja luentoja. Analysointi on käynnissä, Kanerva sanoo.

Pienen lomamatkan Kanerva teki vuodenvaihteessa perheensä kanssa Rukalle ja latasi akkuja. Jalkapallo ei painunut silloinkaan täysin mielestä.

– Jalkapallo on niin syvällä minussa. Joka hemmetin päivä katson, mitä matseja olisi tarjolla. Ei se kuitenkaan sillä lailla häiritse, hän hymähtää.

Kanerva puhuu lajista paljon. Häntä on kutsuttu hyväntahtoisesti jalkapallonörtiksi.

Haastattelutilanteessa Kanerva kaivaa läppärinsä, kun puheeksi tulevat jalkapallon data-analyysi ja erilaiset tilastot. Kannettavaltaan hän esittelee suurella innolla erilaisia lukuja ja grafiikoita pelaajista, maaliodottamista ja niin edelleen.

– Tilastot ovat hyvä renki mutta huono isäntä. Ne ovat tukena oman käsityksen luomisessa. Taitoa on suodattaa datasta olennainen informaatio. Jotkut pelaajat ovat hirveän innokkaita datasta, ja joidenkuiden kärsivällisyys riittää vähempään.

Lempinimi Rivelinosta

Helsingissä syntyneen ja kasvaneen Kanervan tie jalkapallon parissa on ollut pitkä, ensin pelaajana ja sitten valmentajana.

Lempinimikin juontuu jalkapallosta, sillä Kanervaa alettiin kutsua lapsuuden ulkopeleissä Riveksi brasilialaispelaaja Rivelinon mukaan.

Pukinmäen pihapeleistä jalkapallotie vei HJK:n juniorijoukkueisiin ja lopulta edustusmiehistöön. Pelaajaurasta valtaosa vierähti HJK:ssa. Sen lisäksi hän pelasi kaksi kautta ruotsalaisseura Elfsborgissa ja kävi FinnPassa. Pelaajauran päätöskausi 1998 oli ikimuistoinen, kun HJK eteni Mestarien liigan lohkovaiheeseen.

Keskuspuolustaja Kanerva saavutti pelaajana paljon: useita Suomen mestaruuksia, cupin voittoja, 59 A-maaottelua ja niin edelleen.

Elettiin aikaa, jolloin maajoukkuepelaaja saattoi käydä pelaamisen lisäksi siviilitöissä. Kanerva työskenteli opettajana Suomessa ja Ruotsissa. Hän on valmistunut luokanopettajaksi.

Pedantti Kanerva näkee opettajan ja valmentajan ammateissa useita yhtymäkohtia.

– Sekä valmentaja että opettaja ovat tietyllä tavalla ohjaajia ja auttajia. Koululuokassa oppilas ja joukkueessa pelaaja on osa isompaa ryhmää, hän sanoo.

Kanerva kokee opettajan koulutuksen auttavan jalkapallovalmennuksessa.

– Sitä kautta olen saanut työkaluja yksilön kehittämiseen, ilmapiirin luomiseen, palautteen antamiseen, suunnitteluun ja arviointiin. Koko ajan täytyy silti olla silmät avoimena, reflektoida ja pyrkiä kehittämään itseään. Siitä lähtee alamäki, kun valmentaja sanoo tietävänsä kaiken.

Pelaajatarkkailua ja valmentajakeskusteluita

Suomi kohtaa EM-kisojen lohkovaiheessa kesäkuussa Tanskan Kööpenhaminassa ja Venäjän sekä Belgian Pietarissa.

Turnaukseen valmistavissa peleissä vastaan tulevat vieraissa Puola 27. maaliskuuta ja Ranska neljä päivää myöhemmin. EM-turnauksen alla Kanervan suojatit kohtaavat vieraissa Ruotsin ja Tampereella Viron.

Kanerva kävi hiljattain Skotlannissa katsomassa Kilmarnockin ja Rangersin välisen liigaottelun, tapasi joukkueiden valmentajat ja suomalaispelaajat Glen Kamaran ja Nicholas Hämäläisen.

Helmikuussa hän näki Ruotsissa Elfsborgin Leo Väisäsen ja Häckenin Joona Toivion sekä Jasse Tuomisen tositoimissa.

Kanerva haluaa olla usein tekemisissä seurajoukkuevalmentajien kanssa.

– On tärkeää päästä juttelemaan valmentajien kanssa. Kuulla, miten he kokevat pelaajan aseman joukkueessa, kehityskohteet ja tulevaisuuden näkymät.

Kanerva on työskennellyt seurajoukkueissa päävalmentajana vain Viikingeissä vuonna 2003. Sen jälkeen hän oli alle 21-vuotiaiden maajoukkueen luotsina ja A-maajoukkueen apuvalmentajana sekä kahdesti väliaikaisena päävalmentajana.

Joulukuussa 2016 alkoi kolmivuotinen päävalmentajapesti. Sopimusta jatkettiin tammikuussa kattamaan tulevat MM-karsinnat ja mahdollisen Qatarin MM-turnauksen.

Kanerva myöntää, että seurajoukkuevalmentaminen kiinnostaa joskus tulevaisuudessa.

– Tietysti kaipaan seurajoukkuevalmennusta ja työskentelyä joukkueen kanssa. Tässä hommassa tapahtumia on vähän pirstaleisesti. Loistavaa tässä on kansainvälisyys, Kanerva sanoo ja lisää perään nauttivansa "suunnattomasti" ajastaan Palloliitossa.

Vaikka Kanerva sanoo haluavansa katsoa asioita myös pitkällä perspektiivillä, päähuomio on EM-turnauksessa. Se on uusi kokemus myös Kanervalle, vaikka hän luotsasi alle 21-vuotiaita EM-lopputurnauksessa 2009.

– Sain silloin vähän esimakua, mutta nyt mennään isommassa skaalassa. Innolla odotan. Aikaa on riittävästi.

Kanerva pyrkii kehittämään itseään

Kanervan Huuhkajat pelaa normaalisti selkeällä 4–4–2-ryhmityksellä, puolustaa tiiviisti, hakee tekopaikkoja maltilla ja pyrkii iskemään sekä nopeilla että hitailla hyökkäyksillä. Muutamissa otteluissa Suomi on pelannut kolmen keskuspuolustajan linjalla.

– Aika harva jengi pelaa koko ajan samalla tavalla. Myös meidän täytyy olla joustavia ja varautua erilaisiin vastustajiin. Se on taktista älykkyyttä, Kanerva sanoo.

Päävalmentaja muistuttaa, että jalkapallo on pelinä nopeutunut.

– Pelaajat ovat entistä nopeampia ja taitavampia. He pystyvät hallitsemaan pelivälineen nopeissa tilanteissa ja kovassa juoksuvauhdissa. Kansainväliset huippujoukkueet tekevät korkean intensiteetin suorituksia toistuvasti.

Yksi nykyjalkapallon trendeistä on korkealta prässääminen.

– Huipputähdillä on pelaamisen lisäksi paljon muitakin velvoitteita. Paineita tulee seuroilta ja faneilta. Pelaajan täytyy olla henkisesti vahva. Moni huippuseura satsaa psyykkiseen valmennukseen.

Paineita ja pohdittavaa on myös Kanervalla.

Palaako Roman Eremenko maajoukkueeseen? Entä Huuhkajissa jo lopettaneista pelaajista esimerkiksi Niklas Moisander? Mikä on nuorten rooli? Miten kohdata maailmanluokan vastustajat? Miten kestää lopputurnauksen fyysiset ja henkiset rasitukset?

Valmentaminen on jatkuvaa vastausten etsimistä. Julkisuudessa tyynesti esiintyvä Kanerva korostaakin itsensä johtamista ja kehittämistä.

– Päivitänkö tietojani tarpeeksi? Saanko riittävästi vaikutteita? Kun muut osa-alueet ovat elämässä hyvässä balanssissa, saa energiaa kehittyä myös valmentajana.

Juttelijoita riittää kaupassa

Suomessa jalkapalloilijat ja valmentajat eivät ole samanlaisia supertähtiä kuin monissa muissa maissa. EM-paikka kuitenkin näkyy Kanervan arkielämässä.

Kysymykseen, saako hän kulkea rauhassa kaupassa, vastaus tulee napakasti.

– En saa. Jos käyn viikon aikana vaikka viisi tai kuusi kertaa kaupassa, ehkä yhden kerran selviän niin, ettei kukaan tule juttelemaan. On tietysti myönteinen asia, että juttelijoita riittää. Toivottavasti niitä on kesän kisojen jälkeenkin, Pohjois-Helsingissä asuva Kanerva naurahtaa.