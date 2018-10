Marko Malvelan ja Mikko Viitasen vuoropuhelu urheilemisesta: "Jos omistaa epäonnistumisensa, pystyy joskus olemaan enemmän ja voittaja"

Istuimme alas Marko Malvelan ja Mikko Viitasen kanssa. Malvela tunnetaan uintiguruna ja JYPin liigajoukkueen henkisenä valmentajana. Viitanen on ex-jääkiekkoilija ja JYP Junioreiden valmennuspäällikkö. Jännittäviä ajattelijoita molemmat.

Oli tarkoitus puhua urheilun henkisestä valmennuksesta. Kyllä, puhuimme siitäkin. Mutta myös mammuteista, oppimisesta, urheilemisen ainutlaatuisuudesta, isoista haista ja siitä, miten tärkeää on epäonnistua.

Malvela: Ajatellaan, että me olemme kolme kaverusta, Mikko, Ilkka ja Marko. Mikkoa vaivaisi jokin juttu ja hän purnaisi siitä Ilkalle. ”Olipas kyllä paskaa siellä treeneissä, surkeata että valmentaja sillä lailla kurmoottaa”. Illalla Mikko lähtisi minun kanssani lenkille ja kysyisin, mitä kuuluu. Mikko huomaisi, että hänellä ei olekaan enää tarvetta puhua valmentajasta. Hän oli saanut juteltua jo Ilkan kanssa. Asia on hoidossa ja käsitelty.

Jo tämä vihjaa, mikä idea henkisessä valmennuksessa on: kuuntelijasta on hyötyä. Urheilijat pakkaavat asioita sisäänsä. Henkisellä valmentajalla on ainakin jonkinlainen tiekartta siitä, miten voi jeesata, kun joku tulee puhumaan.

Tieteellinen määritys on vaikeampi: henkinen valmennus on psykologian teorioiden ja tieteellisesti todennettujen apukeinojen käyttämistä, jotta urheilija pystyy suorittamaan oman juttunsa mahdollisimman hyvin.

Viitanen: Oman urani alussa henkinen valmennus tuntui vieraalta. Olen tullut autoritaarisesta maailmasta, jossa valmentaja sanoi, miten toimitaan – ihan sama mikä sinun fiiliksesi oli. Asiat tehtiin niin kuin käskettiin ja ne toteutettiin vaikka käsi poikki tai kylkiluu murtuneena. Siinä ei kyselty, mikä on oma tunteesi asteikolla yksi–viisi.

Ehjässä joukkueessa pelaajat keskenään toimivat toistensa henkisinä valmentajina. Mutta kaikki joukkueet eivät ole ehjiä. Ja kun alat luoda möykkyä itseesi, siitä muodostuu nopeasti ylitsepääsemättömiä esteitä, mikäli purkautumiskeinoa ole.

Henkinen valmentaja tarjoaa urheilijalle väylän avata itseään. Nykyajan nuoret osaavat käyttää mahdollisuutta hyödykseen.

Malvela: Hyvään perheyhteisöön kuuluu riitely, siihen kuuluvat eri sukupolvien ihmiset, uhma, murrosiät ja kaikki tappelut. Sama joukkueessa. Yhteisön pitää sietää monenlaisia juttua. Ja vetää silti yhtä köyttä.

Viitanen: Tärkeää on erilaisuuksien sietäminen. Omissa joukkueissani, mitkä ovat menestyneet, ilmapiiri on ollut erittäin suvaitseva. JYPissä juttu toimi niin, että kun uusi pelaaja tuli mukaan, hänet tempaistiin heti joukkueen arkeen. Vanhempi porukka vähän esitti, asettautui huonoon valoon, teki itsestään pellejä. Nuoret ymmärsivät, että näille sotaratsuille voi nauraa ja ne nauravat itselleenkin. Tulokas oli saman tien yksi osa yhteisöä.

Jokainen kohtaaminen urheilijan kanssa on psyykkistä valmentamista, oli kyseessä lapsi, nuori tai ammattilaisurheilija.

Viitanen: JYPin ensimmäinen mestarijoukkue 2009 oli henkisesti poikkeuksellisen vahva. Mutta jälkikäteen ajatellen menestys myös pakotettiin. Ajattelumaailma oli se, että mikään hinta mestaruudesta ei ole liian iso maksettavaksi.

Se poiki tietynlaisia ääri-ilmiöitä, mutta me pelaajat olimme lopulta hyvin tietoisia. Meillä oli poikien kesken oma juttu ja löysimme koko ajan enemmän voimavaroja. Jämäkkyyden kulttuurin luoneen päävalmentaja Risto Dufvan fiksuus näkyi siinä, että mitä pitemmälle playoffit etenivät, sitä enemmän hän astui sivuun. Dufva näki, että joukkue huolehti itse itsestään.

Malvela: Kuulen, että tuohon 2009-joukkueeseen on laitettu iso energia. Se on toiminut kuin avaruusraketti, johon on tankattu kaikki polttoaine ja vraum! Ei muuta kuin taivaalle. Näissä tilanteissa tieto ja henki kantavat yli huonojen hetkien. Vaikka takana on ollut varjoisaa, edessäpäin näyttää aina valoisalta.

Malvela: On sanottu, että sinun esteestäsi tulee sinun tiesi. Tämä tarkoittaa, että se mitä teet esteelle, ongelmallesi, antaa sinulle suuntaa. Oletko valmis tekemään duunia kaataaksesi esteen? Vai yritätkö kiertää sen? Jokaisen pitää omistaa oma epäonnistumisena ja huonoutensa, jotta pystyisi jossain vaiheessa olemaan enemmän.

Viitanen: Itselläni iso juttu ja virhe oli, että sulkeuduin putkeen, josta ei ollut tietä ulos ja johon ei päästetty ketään vaikuttamaan. Ratkaisu oli aina sama: enemmän, kovemmin ja vielä tiukemmin.

Nyt yritän opettaa lapsille sen, mitä en itse koskaan oppinut: epäonnistumisen ja tappion sietokyvyn ymmärtäminen vaikuttavat koko elämään. Se on voimavara. Jos itsellä tuli virhe, jos peli tai treeni meni huonosti, olin vähintään sen päivän ihan poissa pelistä. Joskus saattoi mennä viikko tai kuukausi tai koko kausi ennen kuin pääsin siitä irti. Tämä on jälkeenpäin ajateltuna aivan käsittämättömän tyhmää ja lapsellista. Mutta minut oli kasvatettu siihen, että epäonnistuminen on myrkkyä. Se pilaa kaiken.

Oikeasti se on avain kaikkeen. Pallopelissä suorituskykyyn liittyy niin paljon enemmän kuin se, mikä on hapenottokyky. Millainen sinun mielesi on? Miten suhtaudut asioihin? Onnistumisiin? Pettymyksiin? Kun joku pelaaja kysyy, mitä hänen pitäisi tehdä saadakseen kyykkytulokseen kymmenen kiloa lisää, saatan ehdottaa, että lue jokin kirja.

Malvela: Henkisen valmentajan keskeinen tehtävä on auttaa urheilijaa tai valmentajaa kirjoittamaan itsensä pois siitä tarinasta, mikä hänelle on jo tehty. Tai laji on tehnyt. Niin, että hän sen takia kulkee laput silmillä ja käyttäytyy tietyllä tavalla. Hänet on revittävä repusta ulos ja nostettava katsomaan yläpuolelle, miltä maisema näyttää. Mitä mahdollisuuksia? Mihin suuntaan?

Oma duunini ei ole sitä, että Veke tulee vastaanotolle varttia vailla. Ei, tämä on tarvepohjaista herkkänä olemista, antennit ylhäällä -toimintaa, tilanteen aistimista ja avartamista. Aikaisemmin ajateltiin, että on heikkouden merkki, jos Veke käy puhumassa ”kallonkutistajan” kanssa. Nykyään se on enemmänkin sitä, että urheilija haluaa täydentää omaa taito- tai osaamispankkiaan.

Viitanen: Varmasti on vielä niitäkin pelaajia, jotka näkevät henkisen valmennuksen siten, että menet Maken luokse, asetut sohvalle ja kerrot mitä isä teki sinulle tai sanoi sinulle, kun olit pieni. Siitä ei ole kysymys. Toivon, että urheilijat näkisivät henkisen valmennuksen mahdollisuutena katsoa sisäänsä. Aika harva on tehnyt rehellistä itsereflektointia. Että ymmärtäisi, miksi minä olen tällainen ihminen ja pelaaja? Mitä minun täytyy tehdä pään sisällä, että voin ottaa seuraavan askeleen.

Jos arki on hyvää ja mielekästä, siinä on hyvä olla. On tunne, että sinusta välitetään. Tässä puhutaan ihmisen perustarpeista. Itse olin jo 34, kun aloin miettiä näitä asioita.

Malvela: Yhteisö on ihmisen arvo. Joitain vuosituhansia sitten ihminen ei pärjännyt itsekseen. Oli kuolemantuomio jäädä yhteisön ulkopuolelle. Mehän olemme olleet metsästäjiä ja keräilijöitä. Pelit sopivat ihmiselle, koska ottelut ovat metsästyskeikkoja. Kaikki välit ovat niihin valmistautumista: ne mahdollistavat, että retki tuottaa joskus saaliin.

Urheilussa ei voi suunnitella kuten maanviljelyksessä. Että kun tähän laittaa kauraa ja tähän ohraa, hyvä tulee. Vilja kasvaa. Perusolemukseemme kuuluu rymistely mammutin, saaliin, perässä. Joskus tulee onnistuminen, mammutti kaatuu ja yhteisö saa puoleksi vuodeksi ruokaa. Mutta urheilijoilla on oltava myös kyky vetäytyä nuolemaan haavojaan ja treenaamaan, jotta hänellä on mahdollisuus loistaa seuraavalla metsästyskeikalla. He evät voi olla urheilussaan tekijöitä, jotka määritellään kolmioilla, ympyröillä tai äxillä.

Viitanen: Pahimmillaan unohdetaan vaistoilla eläminen. Valmennusopin kirjallisuus on ollut sitä, että urheilijalta on leikattu pää irti. On jäänyt vain ruumis valmennettavaksi.

Kun kuitenkin: pallopelikulttuuri tai urheilu ylipäätään on viimeisiä paikkoja, missä ihminen voi kokea saman tunteen kuin mammutinmetsästäjä aikoinaan, sen mistä tulivat onnellisuus ja euforia. Kun olet lätkäjoukkueessa, joka on voittanut tärkeän pelin saati mestaruuden, et muista niistä hetkistä mitään. Olet onnesi kukkuloilla. Emmehän me juurikaan enää leiki kuoleman ja elämisen veitsenterällä. Elämä on loppujen lopuksi suhteellisen tylsää, jos et ole mukana urheilussa tai jossain muussa vastaavassa, joka aiheuttaa suuria tunneskaaloja.

En kaipaa pelaamista, kaipaan sitä piikkiä, kun tuntuu niin helvetin hyvältä. Toisaalta kaipaan sitä matalinta tasoa, kun tuntuu niin helvetin pahalta. Voit kokea sen äärimmäisen nirvanan ja äärimmäisen huonouden, voit kokea sen kahden perättäisen vaihdon aikana. Se antaa merkityksen.

Mutta jos et pysty sietämään matalaa tunnetta, et pysy nauttimaan siitä hyvästäkään. 20 vuotta sitten treenaaminen pohjautui siihen, että hyvä harjoitus oli aina täydellinen. Nyt olen ehdottomasti sitä mieltä, että huono harjoitus voi olla hyvä harjoitus. Sinun pitää epäonnistua, ilman sitä et opi ikinä mitään.

Malvela: Koska en ole psykologi enkä psykoterapeutti, en tee kliinistä työtä. En lähtökohtaisesti puhu urheilijoiden kanssa traumoista tai menneisyyden kokemuksista. Tosin, jos niitä tulee esiin, autan hakemaan apua muualta.

Myös minun hommani on pelin parantaminen. Jos huolto pitää huolen välineistä, fysiikkavalmennus fysiikasta ja joukkuevalmennus joukkuetaktiikasta, henkinen valmennus antaa henkistä ennakkoa. Jos tiedän, että seuraavassa ottelussa minua vastaan tulee Viitanen, 110-kiloinen ja nopealiikkeinen hifkiläinen, ja itse olen Kulmala, 70-kiloinen pieni kärpänen, niin, okei, sitten funtsitaan psyykkarin kanssa, millä tavalla tuosta tilanteesta voi selvitä hengissä – niin, että kokemus vielä vie urheilijaa eteenpäin.

Tämä on juuri se haaste, jonka suomalaisurheilijat kohtaavat, kun he menevät meidän kultakalalammikostamme suurempiin lätäköihin. Siellä tulee koko ajan vastaan isompia kaloja, purevia haita. Ne voivat olla urheilijoita, valmentajia, managereita tai omistajia. Sinulla pitää olla tatsi siinä hommassa. Sitä on vaikea alkaa 30-vuotiaana opetella, jos on hirveän monta kertaa matkan varrella ottanut köniin.

Viitanen: Haluan luoda harjoitustilanteen ja oppimisympäristön siten, että niitä rakentaessa aina mietitään myös sitä, miltä urheilijoista tuntuu. On tärkeää kasvattaa heitä pienestä asti siihen, että meillä on valmennuslinja – joka JYP Junioreissa on nimetty ”kutsu pelille” -sloganiksi. Näin lapset totutetaan peliympäristöön niin fyysisesti kuin henkisestikin. Silloin pelimaailma on heille vaistoilla olemista ja pelaamista.

Toivon, että henkinen urheilu olisi läsnä joka ikisessä tapahtumassa. Urheilijat pitää saada haastamaan itsensä – ei pelkästään niin, että keuhkot ovat verellä, reidet hapoilla ja oksennus lattialla. Meidän pitää saada heistä fiksumpia ihmisiä, jotta he pystyvät olemaan fiksumpia urheilijoita, ja urheilemaan paremmin.

Malvela: Henkinen valmentaja on erilainen tapaus muuhun valmennusjohtoon verrattuna: hänellä ei ole valtasuhdetta urheilijaan nähden. Ja tietenkin hänellä on vaitiolovelvollisuus. Eli Veke voi vapaasti ja turvallisesti heitellä henkisessä valmennuksessa, mitä juttuja vain. Esimerkiksi miten hän haluaisi joukkueen peliä kehitettävän. Veken ei tarvitse pelätä, antaako Holtari sopimuspahvia enää seuraavalla kerralla, kun hän heittää noin hulluja.

Viitanen: Suomalaisessa urheilussa on se jännä piirre, että jos puhutaan vaikka henkisestä valmennuksesta, ensimmäiseksi tivataan, tuleeko sen avulla tulosta olympialaisissa? Hullunkurista. Jos meillä on 25-vuotias keihäänheittäjä, joka heittää 75 metriä, ajattelumalli on edelleen se, että jos annamme hänelle miljoona euroa ja hän pääsee etelään harjoittelemaan, hänestä tehdään yhtäkkiä olympiavoittaja jollain taikatempulla tai ihmepillerillä.

Ihmepillereitä ei ole. Olisi ymmärrettävä, että matka on älyttömän pitkä, kun arvioidaan tulosta. Kaikista ei tule olympiamitalistia. Hait maailmalla ovat aina vain isompia. On tyrmäävää nähdä se, että epäonnistuminen arvokisoissa on maanpetturuus 25-vuotiaalle urheilijalle, joka on todennäköisesti urheillut 23 vuotta elämästään – tehnyt elämässään perusteluja valintoja, että hänestä tulisi maksimaalisen hyvä. Silti hänet teilataan. Raaka ajattelumaailma.

Malvela: Henkisen valmennuksen merkitys tietyssä hetkessä tai tuloksessa on promillien tai prosenttien luokkaa. Ja voi olla, että sillä ei ole vaikutusta. Mutta jos katsotaan isompia kehityskaaria, jos nostetaan esiin viimeisen olympiadin monet keskeiset suomalaisurheilijat, jotka ovat nostaneet tasoaan: he ovat saaneet henkistä valmennusta. Todennäköisesti he eivät olisi ilman sitä menneet näin paljon eteenpäin.

Malvela: Miten tulos määritellään? Jos ”vanhanaikaisessa urheilussa” tulos on huono, masennutaan ja murehditaan. Se vie vain poispäin hyvästä tuloksesta. Mutta tulos voi olla jotain muutakin, esimerkiksi sitä, mitä tästä opimme. Henkinen valmennus auttaa prosessoimaan, urheilusta voi tehdä jatkuvan oppimisen prosessin.

Suomalainen urheilija on melkein aina ja joka paikassa veitsi kurkulla. Ollaan niin hengästyneitä sen tuloksen takia, että ei päästä oikeasti pohtimaan, mikä on se iso oppi. Jos vaikka Veke on pelannut 600 liigaottelua, millaista tarinaa tai manifestoa tämäkin pelaajaa välittää. Mitä lisäämällä tai poistamalla hän olisi ollut parempi? Mihin ei ollut mahdollista vaikuttaa?

Henkinen valmennus auttaa ottamaan etäisyyttä tulokseen ja suunnistamaan kohti uutta.

Mikä voi olla parempaa tai huonompaa.