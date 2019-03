Matias Hänninen LU:n pelinjohtajaksi

Alajärvellä pesisoppinsa saanut Matias Hänninen, 40, on valittu pesäpallon ykkössarjassa pelaavan Laukaan Urheilijoiden pelinjohtajaksi. Hänninen on toiminut viime vuosina Lievestuoreen Kisan pelinjohto- ja valmennustehtävissä. Hänet nähtiin Kisan ykköspelinjohtajana muun muassa kaudella 2014, jolloin seura nousi Ykköspesikseen.

Hännisen kanssa LU:n valmennustiimin muodostavat Tapani Linna, Juho-Perttu Thil, Jukka Salmela ja Antti-Jussi Hirvonen. Linna ja Thil toimivat Hännisen aisaparina kakkospelinjohtajan roolissa. Salmela ja Hirvonen vastaavat valmennuksesta.

Laukaan Urheilijat on sopinut myös farmiyhteistyöstä superpesiksessä pelaavan Siilinjärven Pesiksen kanssa. LU:n riveissä peliaikaa saanevat ainakin joku SiiPen lukkarikolmikosta Heikki Rantanen, Teemu Kinnunen, Santeri Räisänen.

LU:n pelaajarungon tueksi on saatu kokeneita vahvistuksia, kuten Pasi Rajala, Ilkka Ylitalo ja Olli Kiiveri.

– Ykköspesis on tasainen sarja. Joukkue ei ole asettanut vielä omaa tavoitettaan, mutta menestyspotentiaalia on selvästi olemassa. Kotiutuspuolella on voimaa, etenijöissäkin hyvin laatua. Laaja pelaajarinki ja farmisopimus tuovat leveyttä. Isoimmat haasteet ovat ulkopelin kehittämisessä. Joukkueen tilanne on joka tapauksessa nyt hyvä, Hänninen sanoo.