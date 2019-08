13,12 on aika, jolla vielä viime vuonna olisi kiilannut Suomen kolmanneksi nopeimmaksi naisten pika-aidoilla. Nyt tuon ajan juoksi tyynenviileästi Matilda Bogdanoff Harjun tiistai-iltapäivässä, vailla suurta yleisöä tai hehkutusta. Niin paljon lajin taso on noussut valtakunnassa tällä kaudella.

Naisten sadan metrin aitajuoksu kisattiin ensimmäisten lajien joukossa Jyväskylän Kenttäurheilijoiden järjestämissä Elokuun kisoissa.

– On positiivista, että pystyy tällaisen juoksun juoksemaan aika lailla liukuhihnalta. Se tietää, että sieltä voisi olla jotain kovempaakin tulossa, Bogdanoff sanoi.

Helsingin IFK:ta edustava Bogdanoff on tällä hetkellä kauden tilastossa viidentenä ennätyksellään 13,11. Edelle ovat ehtineet Annimari Korte, Reetta Hurske, Nooralotta Neziri ja seitsenottelija Maria Huntington.

Aitajuoksun lisäksi Bogdanoff väläytti Harjulla myös sadan metrin sileällä oman ennätyksensä 11,57.

Bogdanoff on saanut tottua vähälle huomiolle jäämiseen tänä kesänä, kun aiturinaisten kova kärkikolmikko on saanut loistaa parrasvaloissa. Bogdanoffille asetelma on sopinut paremmin kuin hyvin.

Keskinäisen vertailun vuoksi kesä olisi voinut olla henkisesti raskas.

– Olen saanut pysyteltyä siellä vähän varjoissa muihin nähden. Se on ollut hyvä, että on saanut tehdä ihan omaa juttua ja saanut kovia kisoja näiden muiden peesissä.

Bogdanoff on luonnollisesti erittäin tyytyväinen lajin tason nousuun tänä vuonna.

– Se on luonut myös uskoa itseeni, että miksen pystyisi ihan samaan.

Aituri kertoi saapuneensa Elokuun kisoihin vielä testaamaan, josko huippuaika olisi irronnut kauden päätteeksi.

– Vähän on ollut koko kesän sellainen olo, ettei ole vielä sitä parasta terää saanut irti, hän sanoi.

– Ehkä tämä nyt ei sitä ihan vielä ollut, mutta jääpähän ainakin nälkää ensi vuoteen.

Bogdanoff sai aitoa Harjulla vailla kovia kirittäjiä, sillä ennakkoon ilmoittautuneista radalta puuttui kauden tilastokuutonen, JKU:n Julia Enarvi.

– Juoksuna tuntui vähän epätasaiselta, ja kun yksin juoksee loppumatkan, niin siinä ehtii mietiskellä kaikenlaista, hän sanoi.

28-vuotias Bogdanoff oli ajatellut lopettaa uransa jo tähän kauteen, mutta mieli on muuttunut. Hän aikoo jatkaa uraansa vielä ensi kauteen.

– Todennäköisesti se on sitten ihan viimeinen vuosi. Täytyy kaivaa hampaankolosta se viimeinen aika vielä ensi kesänä.

Kulunut kesä oli pituushypyssäkin ansioituneelle Bogdanoffille ensimmäinen ”aitakesä” moneen vuoteen. Kun tulostaso on ollut tasaisen hyvä läpi kesän, ovat lähtökohdat harjoittelukaudelle paremmat kuin koskaan.

Ensi vuonna haaveissa siintää EM-kisapaikka, eikä aituri pidä olympiarajan 12,84 alittamistakaan mahdottomana.

– Tavoitteiden pitää olla kovia. Ihan turha tässä vaiheessa uraa enää lähteä hissuttelemaan.

Harjun radalla kuntoaan esitteli myös Äänekosken Urheilijoiden Aino Pulkkinen, joka oli alkukauden loukkaantuneena sivussa.

Pulkkinen juoksi 200 metrillä ajan 24,51, johon hän oli tauon jälkeen tyytyväinen, vaikka ennätys 23,73 jäi vielä erittäin kauaksi.

– Ajattelin, että olisi jo todella hyvä, jos menisi alle 25:n. Kyllä se juoksu pikkuhiljaa alkaa löytyä, Pulkkinen sanoi.