Matintalo uhmasi olympiamatkan väsymystä ja hiihti uransa parhaan cup-sijoituksen

Johanna Matintalo rikkoi sunnuntaina rajapyykin maailmancupin hiihdoissa, kun perinteisen hiihtotavan kymppi tuotti hänelle uran ensimmäisen sijoituksen kymmenen parhaan joukossa.

– Lämmittää mieltä sen jälkeen, miten vaikealta olo on tuntunut Korean-reissun jälkeen. Mietin jopa lähdenkö ollenkaan Lahteen, mutta onneksi lähdin. Sain kairattua uran parhaan sijoituksen maailmancupissa, Matintalo maisteli Salpausselän kymmenettä sijaansa.

Ennen Lahtea hän oli ollut parhaimmillaan maailmancupissa 12:s Viron Otepäässä viime vuoden helmikuussa. Matka oli silloin sama kuin Lahdessa.

Matintalo, 21, on maajoukkueen kuopus, mutta sen konkareihin kuuluva Aino-Kaisa Saarinen on lopettamassa uraansa. Matintalo myönsi, että urallaan 15 arvokisamitalia voittaneen Saarisen perinnön jatkaminen on kova haaste.

Saarisen vetäytyminen vapauttaa arvokisaviesteistä yhden paikan, sillä hän on kuulunut viestin vakiokalustoon vuodesta 2005. Matintalo on Saarisen tavoin vahvempi perinteisellä hiihtotavalla kuin vapaalla, joten hän on luonteva viestiehdokas seuraavan kymmenen vuoden arvokisaviesteihin.

– Koitetaan sen verran harjoitella, että pystyy sen paikan täyttämään, Matintalo sanoi.

Matintalo on matkaillut viime viikot tiiviisti maailmancupissa, nuorten MM-kisoissa ja olympialaisissa. Alkavan viikon hän rauhoittaa reissaamiselta ja palaa Rovaniemelle harjoittelemaan.

– Ei tässä ole hirveästi ehtinyt kotona vanhentua. Pidän nyt puolentoista viikon harjoitusjakson, Matintalo kertoi tähyävänsä Falunin cup-finaalin kahden viikon kuluttua.