Matkaväsyneen Chelsean voittokulku päättyi Valioliigassa, West Ham hyydytti tasapeliin Lontoon paikallisottelussa – vain Liverpool jatkaa enää puhtaalla pelillä

Chelsea joutui tyytymään 0–0-tasapeliin toisen lontoolaisseuran West Hamin vieraana jalkapallon Englannin Valioliigassa sunnuntaina. Chelsea jäi tämän kauden liigassa ensimmäistä kertaa ilman täyttä pistepottia, sillä se oli kerännyt viisi voittoa alkukauden otteluistaan.

Chelsean valmistautumiseen otteluun vaikutti osaltaan se, että joukkue palasi Kreikasta Eurooppa-liigan vieraspelistä vasta perjantaina iltapäivällä. Chelsean oli tarkoitus reissata Englantiin heti torstaisen PAOK Thessaloniki -ottelun jälkeen, mutta kehno sää peruutti lennon, ja joukkue joutui jäämään pelipaikkakunnalle yhdeksi ylimääräiseksi yöksi.

– On mahdotonta voittaa jokainen ottelu. Yksi piste tästä pelistä on ok, Chelsean italialaisluotsi Maurizio Sarri totesi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Chelsea piti palloa hallussaan 72-prosenttisesti, mutta selkeä hallinta ei siirtynyt tulostaululle.

– Minun tilastoissani voitimme maalintekopaikat 7–3. Tiesin, että West Ham on erittäin hyvä joukkue. En ymmärrä, miksi he hävisivät neljä ensimmäistä liigapeliään, Sarri pohdiskeli.

Chelsean tasapelin myötä Valioliigan kärkipaikalla on yksin Liverpool, joka on voittanut kaikki kuusi otteluaan. Joukkueet kohtaavat ensi lauantaina Chelsean kotipyhätössä. Manchester City ja Chelsea seuraavat perässä 16 pisteellään. West Ham on ensimmäisenä putoamisviivan yläpuolella kerättyään kuudesta ottelusta neljä pistettä.

Liverpool ja Chelsea kohtaavat ensimmäisen kerran jo keskiviikkona liigacupissa Anfieldillä.

– Liverpoolilla on neljättä kautta sama päävalmentaja, joten olemme heitä askeleen perässä, Sarri sanoi BBC:lle.

Arsenalille kotivoitto

Arsenal kipusi sarjassa kuudenneksi, kun se kaatoi kotonaan Evertonin 2–0. Arsenalin maalit syntyivät toisella jaksolla, ja ne viimeistelivät Alexandre Lacazette ja Pierre-Emerick Aubameyang. Arsenal hävisi uuden päävalmentaja Unai Emeryn johdolla kaksi ensimmäistä liigaotteluaan, mutta on napannut nyt neljä peräkkäistä täyttä pistepottia.

Valioliiga jatkuu ensi lauantaina kahdeksalla ottelulla.