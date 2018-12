Matti Heikkinen harjoittelee MM-kisavauhtia Toblachissa

Matti Heikkinen kuvaa tämänpäiväistä maastohiihdon Tour de Ski -kiertueen etappia kilpurin juhlapäiväksi. Heikkisen ilo perustuu siihen, että vapaan hiihtotavan 15 kilometriä hiihdetään Italian Toblachissa väliaikalähtönä eikä yhteislähtönä.

Heikkinen starttaa Dolomiittien kainalossa ladulle ensimmäisten joukossa, numerolla 14. Tänään hänen pitäisi päästä jo lähelle kärkivauhtia, jotta vire olisi sopivassa nousussa kohti Seefeldin MM-hiihtoja.

– MM-kisoissa kuuluu hiihtää kisatilanteessa mahdollisimman kovaa, ja sitä on hyvä harjoitella mahdollisimman paljon, kun siihen on mahdollisuudet olemassa, Heikkinen muotoili.

Ennen joulua Davosissa Heikkinen hiihti jo lupaavasti 15 kilometrin kisan lopun. Hän oli lopputuloksissa 24:s ja hävisi voittoon hiihtäneelle Venäjän Jevgeni Beloville alle minuutin.

Miesten hiihto alkaa tänään kello 15.45 Suomen aikaa. Heikkisen lisäksi suomalaisista ovat mukana heti Heikkisen perään starttaava Ristomatti Hakola ja Lauri Vuorinen.

Ennen miehiä ladulle lähtevät naiset, joiden kello 13.45 alkava matka on 10 kilometriä. Suomalaisia on mukana viisi, joista Krista Pärmäkoski on avauspäivän jälkeen parhaissa asemissa kiertueella.

Kummankin kilpailun kolme parasta saa voiton ohella edukseen bonussekunteja. Voittaja palkitaan 15 bonussekunnilla, kakkonen saa kymmenen sekuntia hyvää ja kolmonen viisi sekuntia etua kiertueen kokonaistilanteeseen.

Naisten kiertuetta johtaa avauskilpailun jälkeen Ruotsin Stina Nilsson. Miesten kiertueen kärjessä on Norjan Johannes Hösflot Kläbo.

Seitsemän etapin Tour de Ski päättyy Italian Val di Fiemmeen 6. tammikuuta. Italian kisojen välissä hiihtäjät kilpailevat Sveitsissä ja Saksassa.