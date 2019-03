Matti Heikkinen taisteli loppuun asti, ura päättyy tähän kevääseen

Matti Heikkisen lopetus arvokisahiihtäjänä oli sunnuntaina tyypillistä Heikkistä. Jyväskyläläinen antoi ladulla kaikkensa ja taisteli mitalista, mutta toipui yllättävän nopeasti Ylen tv-haastatteluun.

Sen jälkeen alkoivat vaikeudet. Heikkinen otti haastattelualueella pitkään happea ja istui portailla keräämässä itseään fyysisesti ja henkisesti siihen jamaan, että pääsee kertomaan tuntojaan kirjoittaville toimittajille.

Sanoma oli selvä: sunnuntainen 50 kilometrin kilpailu Seefeldissä oli hänen uransa viimeinen hiihto arvokisoissa, ja tämän kevään jälkeen hän lopettaa uransa.

– 18 vuotta ja hieno ura. Päätin, että en murene tähän, mutta on tosi vaikeaa. Tämä ei ole katkeruutta eikä mitään, mutta tämä on ollut iso osa elämää.

Maajoukkueen lääkäri Maarit Valtonen yritti keskeyttää Heikkisen kommentoinnin, mutta Heikkinen totesi, että tämä viedään loppuun asti.

– On aika kiittää perhettä. Olen tehnyt kaikki arvokisavenymiset yhdessä Suvin (vaimo) kanssa. Minulla on lapsia, ja perhe on kasvanut, ja siitä olen erittäin ylpeä, kolmen lapsen isä Heikkinen sanoi.

Heikkinen jättää ison aukon suomalaiseen mieshiihtoon. Hänen uransa kirkkain kruunu on 15 kilometrin maailmanmestaruus vuodelta 2011 Oslosta. Viimeisin mitali on pronssi kahden vuoden takaisten Lahden MM-kisojen 50 kilometriltä. Uransa ensimmäisissä MM-kisoissa kymmenen vuotta sitten hän oli pronssilla 15 kilometrillä ja viestissä. Sen koommin Suomen miehet eivät ole viestissä mitaleille yltäneet.

Heikkisen lopettamispäätös oli kypsynyt kahden viime vuoden aikana. Hän meinasi kertoa lopettamisesta jo viime talven olympialaisissa 50 kilometrin kisan jälkeen, mutta päätti silloin nukkua yön yli.

– Voin sanoa, että näiden kisojen jälkeen voi olla vaikeaa lähteä tavoitteellisesti lenkille, mutta yritetään tehdä hommat fiksusti loppuun, Heikkinen sanoi.

Lehtonen liikuttui

Hetki oli tunteikas myös joukkuekavereille, 50 kilometrin kilpailun hiihtäneille Lari Lehtoselle ja Antti Ojansivulle, jotka kiersivät mediarinkiä Heikkisen perässä.

– Hän on hieno mies, menestyjä, Lehtonen nieleskeli kyyneleitä.

Ojansivu, 25, oli Seefeldissä kymmenen vuotta vanhemman Heikkisen kämppäkaveri.

– On hienoa, että olen päässyt olemaan hänen kanssaan samassa ryhmässä ja täällä vielä kämppiksenä, Ojansivu sanoi.

Holund karkasi MM-kultaan

-

Norjalle kaikki miesten matkat, Bolshunoville neljä hopeaa

Seefeldin MM-hiihtojen miesten maastohiihdossa jaettiin kuusi kultaa, ja kaikki ne matkaavat kotilennolla samaan valtakuntaan. Norjan täydellisen sarjan mieshiihdossa täydensi sunnuntaina kisojen päätösmatkalla 50 kilometrillä Hans Christer Holund, taistelevalla soolosuorituksella.

Holundille, 30, matka oli kisojen ainoa, ja mies käytti saumansa komeasti. Hän jätti muut 21 kilometrin kohdalla ja piti loppumatkan ajan homman kontrollissa.

– Pitää uskaltaa yrittää. Uskaltaa ajatella maailmanmestaruutta. Ja kun tiedät mitä (yhdistelmäkisan voittaja) Sjur Röthe ja (15 kilometrin mestari) Martin Johnsrud Sundby täällä jo aiemmin tekivät, uskot siihen että se mahdollista, Holund riemuitsi maalissa.

Kisa oli Holundille vasta uran toinen aikuisten MM-tasolla. Olympialaisissa hän ylsi viime talvena Pyeongchangissa yhdistelmäkisan pronssille, joten nyt tullut täysosuma oli uran toinen arvokisamitali.

– Olen matkannut hyvästä juniorista huonoksi senioriksi, ja nyt sitten hyväksi senioriksi, Holund virnuili uraansa kivikovassa hiihtomaassa.

Norjan tasosta kertoo sekin, että neljällä henkilökohtaisella MM-matkalla oli neljä eri voittajaa (Holund, Röthe, Sundby ja sprintin voittaja Johannes Hösflot Kläbo). Norjalaishallintaa uhitteli sinnikkäimmin Venäjän Aleksandr Bolshunov, joka urakoi kaikki matkat ja otti sunnuntaina kisojen neljännen hopeamitalinsa. Hän jäi Holundista 27,8, oltuaan ainut karanneen norjalaisen uhkaaja.

– Kukaan (muu) ei halunnut taistella mestaruudesta. Kukaan ei halunnut tehdä töitä, enkä saanut tukea joukkuetovereiltanikaan, Bolshunov päivitteli myös venäläisten suuntaan.

– En ole kuitenkaan vihainen.