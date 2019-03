Matti Heikkinen varautuu yli kahden tunnin kovaan taisteluun 50 kilometrillä – "Nälkäinen koira ajaa kovempaa"

– Aina kun mennään yli kahden tunnin, ne lopun minuutit ovat erittäin kuluttavia.

Uransa kuudensissa MM-hiihdoissa kilpaileva Matti Heikkinen ennakoi tänään hiihdettävästä 50 kilometrin kilpailusta huimaa kestävyysurheilun juhlaa. Seefeldissä kisan vaativuutta alleviivaavat keväinen lämpötila, pehmeän sohjoinen latupohja ja yhteislähtökisassa kovaksi ennakoitu vauhti.

– Kisan aikana pitää saada nestettä ja energiaa. Ennakkoon ei voi kuitenkaan tankata liikaa. Nälkäinen koira ajaa kovempaa, Heikkinen kuvasi.

Hän on pitänyt kauden aikana hiihtofaneja jännityksessä. Heikkisen vire oli kaukana toivotusta marras-, joulu- ja tammikuussa, mutta viikko sitten hiihdetyn yhdistelmäkisan perusteella Heikkinen uskoo, että suunta on ylöspäin. Mihin se riittää, ratkeaa Seefeldin kisojen päätöspäivänä.

– 47 kilometriä katsellaan kantapäitä, ja sitten voi tehdä ratkaisuja, Heikkinen kuvasi taktiikkaansa.

Kaksi vuotta sitten Lahden MM-kisoissa 50 kilometrin kisassa ei saanut vaihtaa suksia kesken kaiken, mutta Seefeldissä miehillä on kaksi mahdollisuutta vaihtoon. Se värittää taktiikkaa ja voi kääntää voimasuhteita.

– Lumi on täällä yllättävän likaista. Kun laittaa voiteenpoistoaineen rättiin ja pyyhkäisee suksia 10 kilometrin hiihdon jälkeen, tulee mieleen Thunder Bayn rättisulkeiset, Heikkinen sanoi ja haki vertailukohtaa hiihdon arvokisahistoriasta. Likaisen lumen kanadalaispaikka oli MM-kisaisäntänä 1995.

Lehtonen korkkaa Seefeldin

Heikkinen on edellisten kisojen pronssimitalistina suomalaisista suurennuslasin alla. Hänen lisäkseen matkalle starttaavat Perttu Hyvärinen, Lari Lehtonen ja Antti Ojansivu.

Lehtoselle matka on Seefeldin kisojen ensimmäinen.

– Olen saanut tehdä rentoa, hyvää harjoittelua ja pitänyt itseni energisenä. Välillä olen muistuttanut kroppaa, miltä kilvahiihto tuntuu, ettei alkukiihdytys tule yllätyksenä, Lehtonen kertoi.

Hän ei ole hätäillyt kisamaisemissa suksitestien kanssa, koska lumi menee koko ajan likaisemmaksi.

– Sain pari uutta suksiparia, ja ne ovat alkaneet erottua, Lehtonen sanoi.

Hyvärinen käytti päätöskisan aattopäivän tankkaukseen ja suksitesteihin, jotta olisi mahdollisimman valmis kisojen neljänteen starttiinsa.

– Se on kyllä herran haltuun, miten se kisa lähtee, Hyvärinen totesi.

Ojansivu on MM-laduilla toista kertaa. Yhdistelmäkisassa hän oli viikko sitten 33:s ja tähyää parempaan, vaikka 50 kilometriä on hänelle arvoituksellinen. Kokemusta niin pitkästä matkasta on niukalti.

– Pitää tuntea koko ajan, missä omat rajat menevät. Täytyy löytää hyvä porukka, jossa hiihtää, Ojansivu ennakoi.

Lehtonen ei ole ainoa, joka kisaa 50 kilometrillä niin sanotusti tuoreena miehenä. Ensimmäiseen kisamatkaansa starttaavat muun muassa Norjan Simen Hegstad Krüger ja Hans Christer Holund sekä Venäjän Denis Spitsov ja Aleksei Tshervotkin.

Päätösmatka 50 kilometriä alkaa kello 14 Suomen aikaa.