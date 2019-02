Matti Nykänen 50 vuotta: Rohkeiden rodun ikuinen väriläiskä

Syntymäpäivähaastattelu on julkaistu Keskisuomalaisessa 16.7.2013.

Sanotaan, että mäkihyppääjät ovat oma rotunsa.

Totta, mutta sitten on vielä Matti Nykänen. Rohkeiden rodun ikuinen väriläiskä, kaikkien aikojen paras, palkituin ja seuratuin mäkikotka.

Miehen iän huomenna saavuttavasta Nykäsestä on tehty tv-sarja, elokuva, laulu, useita kirjoja, kymmeniä ellei satoja iltapäivälehtien lööppejä, postimerkki ja kotikaupunkia mainostava tarrakin.

Nykäskylän superjulkkiksen tunnistavat kaikki. Harvemmassa ovat he, jotka Nykäsen oikeasti tuntevat ja harvemmassa hekin, jotka muistavat, miksi mies on julkisuuteen aikoinaan ponnahtanut.

Viisi olympiamitalia, 14 aikuisten MM-mitalia, neljä maailmancupin kokonaisvoittoa, 46 cupin osakilpailuvoittoa, ME-lento ja 13 Suomen mestaruutta.

Nuo 1980–90-lukujen saavutukset tekivät Nykäsestä kahdesti Vuoden urheilijan ja sammumattoman kiintotähden.

Kiintotähti tuikkii 50-vuotiaana viihdetaitelijanakin niin kirkkaasti, että hänen tempauksensa poikivat yhä isoja otsikoita. Aiheet eivät liity enää mäkihyppyyn vaan Nykäsen värikkääseen yksityiselämään. Sen saippuaoopperamaiset kiemurat kiinnostavat osaa suomalaisista suunnattomasti.

– Ehkä kiinnostus johtuu siitä, että olen kansan lempilapsi. Pohjalta noussut, Nykänen arvelee.

– Elämästäni kirjoitetaan vähintään kerran viikossa jossain lehdessä. Kaikki asiani ovat avoimia, avioerot, kaljanotto ja kaikki tämmöiset. Niitähän sattuu jokaisessa perheessä jossain elämänvaiheessa, mutta kukaan ei saa tietää niistä. Ihmiset tykkäävät siitä, että minä olen ollut julkisuudessa avoin ja rehellinen niiden asioiden suhteen.

Pelokkaasti ja vältellen julkisuuteen aikoinaan suhtautunut Nykänen antaa nykyään reippaasti lausuntoja lehdistölle. Erityisesti aikakauslehti Seiska ja molemmat iltapäivälehdet rummuttavat Nykäs-uutisia viikosta toiseen.

– Ei minulla ole Seiskan kanssa mitään sellaista suhdetta tai diiliä, että olisin allekirjoittanut jonkun paperin. Se on vähän sillä lailla, että jos et anna niille jotain, ne kirjoittavat omasta päästään. On inhottavaa, jos tehdään sellaista kuvaa, jolla ei ole todellisuuden kanssa mitään tekemistä.

Nykänen on median silmissä julkkis myös Suomen rajojen ulkopuolella. Toukokuussa ex-korkeushyppääjä Patrik Sjöberg kävi Jyväskylässä tekemässä Nykäsestä dokumentin Ruotsin televisiolle ja kesäkuussa suuri saksalainen aikakausilehti, jopa kuusi miljoonaa lukijaa tavoittava Focus, lennätti Tanskassa asuvan reportterinsa Bernd Hauserin tapaamaan mäkikotkaa ja hänen maineikasta valmentajaansa Matti Pullia.

– Saksassa Suomesta tiedetään parhaiten Nokia, sauna ja Matti Nykänen. Matti on Saksassa yhä tunnetuin suomalainen, Hauser arvioi.

Kesäkuun kuumimpana päivänä Nykänen uhrasi ajastaan kolme tuntia ja johdatti saksalaistoimittajan nimikkomäkeensä Laajavuoreen. Tutun tornin huipulta eteen levittäytyi paitsi Jyväskylä myös tulevaisuus.

Nykänen haluaa hypätä ensi talvena Sotshin olympialaisissa koehyppääjänä kisojen avajaishypyn. Kansainvälisen hiihtoliiton mäkikoordinaattori Walter Hofer on antanut hankkeelle tukensa.

– Yksi hieno hyppy Sotshissa kruunaisi urani. Se on yksi tavoite elämässäni. Minun pitää olla joko sairaalassa tai haudassa, jotta luopuisin siitä.

Ajatus historiallisesta hypystä uransa kolmansissa olympialaisissa motivoi veteraanien MM-kisoissa menestynyttä Nykästä eteenpäin. Hyppytreenit hän aikoo aloittaa elokuussa parin viikon kuluttua.

Nykänen myöntää, että mäkivalmentajan rooli kuuluu hänen tulevaisuuden suunnitelmiinsa, vaikka alustavasti sovittu yhteistyö Harri Ollin kanssa kariutui tänä vuonna jo alkumetreillä.

Ollilla ei ollut haluja Nykäsen vaatimien treenimäärien toteuttajaksi. Todennäköistä kuitenkin on, että jatkossa joku suomalainen alkaa treenata samoin metodein kuin Nykänen aikoinaan.

– Tavoitteeni on olla jatkossakin mäkihypyssä jollain tavalla mukana. Asia ei ole vielä tullut julkisuuteen, eikä siitä tarvitse vielä tämän enempää puhua, mutta ajatuksena on, että Sotshin jälkeen alan keskittyä muihin hommiin.

Muut hommat merkitsisivät sitä, että laulajana yli 20 viime vuotta leipänsä ansainnut Nykänen ripustaisi mikrofonin naulaan.

– Musiikkipuolella ensi kesä on varmaankin jo jäähdyttelyä. Sitten tulevat uudet kuviot, Nykänen uskoo.