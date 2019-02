Matti Nykäsen muistokirja täyttyi tunteikkaista viesteistä – "Matti on iso nimi"

Jyväskylän Laajavuoressa hypättiin sunnuntaina normaalimäen SM-kisa, joka oli samalla helmikuun alussa menehtyneen Matti Nykäsen muistokilpailu.

Nelinkertaisen olympiavoittajan muistokirja oli viikonlopun ajan avoinna Laajavuoressa Matti Nykäsen mäen juurella olevassa kahviossa. Läpi viikonlopun useat ihmiset kävivät kirjoittamassa muistonsa ja osanottonsa mäkilegendalle.

– Matti on iso nimi. On hienoa päästä vähän itsekin historiankirjoihin, kun juuri tässä muistokisassa onnistuin. Minulla on iso arvostus Mattia ja hänen suorituksiaan kohtaan, tuore Suomen mestari Henri Kavilo kommentoi.

Ennen normaalimäen kisaa Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto piti tunteikkaan puheen, jonka jälkeen vietettiin hiljainen hetki Nykäsen muistolle.

Nykäsen muistokirja on vielä ensi viikolla esillä Jyväskylän Hippoksella monitoimitalon kahviossa.