Matti tunnusti syntinsä ja sai anteeksi – tragikoominen hahmo valloitti suomalaiset hyväntahtoisella olemuksellaan ja avoimuudellaan

Matti Nykänen muuttui sankarista tragikoomiseksi hahmoksi, joka valloitti suomalaiset hyväntahtoisella olemuksellaan ja avoimuudellaan. Näin pohtii imagotutkija Erkki Karvonen syitä siihen, miksi Nykänen nousi suomalaisille niin erityiseen rooliin.

– Hänen kaltaistaan ei taida olla toista samanlaista. Hänen superjulkisuutensa jatkui poikkeuksellisen pitkään ja hänen elämästään löytyi aina jotakin uutta uutisarvoista.

Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen ja viestinnän professori Karvonen vertaa ihmisten kokeneen Nykäsen kuin naapurin pojaksi, joka ei koskaan kasvanut aikuiseksi. Hän herätti ihmisissä paitsi samaistumispintaa omiin ongelmiin, myös sääliä ja jopa äidillisiä ja isällisiä tunteita.

Yksi merkittävä tekijä suosiossa on Karvosen mukaan se, että hänet koettiin rehelliseksi.

– Hän kertoi toilailuistaan avoimesti, tunnusti syntinsä ja sai anteeksi.

Kun Matti Nykänen vuonna 1992 julkaisi esikoisalbuminsa Yllätysten yö, kovin moni suomalainen ei tuolloin olisi lyönyt vetoa, että tästä miehestä kehkeytyy vielä vakavasti otettava, pitkän linjan viihdetaiteilija.

Mutta albumi myi lyhyessä ajassa yli 25 000 eli kultalevyn verran. Sen tunnetuimpia kappaleita V-tyyli ja Vain mäkimies voi tietää sen. Näin Matti Nykäsestä tuli Tapio Rautavaaran ohella ainoa urheilija, joka on yltänyt kultaan niin olympialaisissa kuin levymyynnissäkin.

Vuonna 1993 julkaistiin Samurai-albumi ja 2006 Ehkä otin, ehkä en.

Ahkerasti keikkaillut artisti esitti viimeisen keikkansa Helsingissä vain kaksi päivää ennen kuolemaansa.

Nykäsen jälkeen jää myös useita lentäviä lauseita, jotka on mainittu hänen sanomikseen. Voiko olla tulematta paremmalle tuulelle, jos mieli matalana miettii, että ”jokainen tsäänssi on mahdollisuus”, ”elämä on laiffii” tai ”elämä on ihmisen parasta aikaa”?

Urheilu- ja viihdeuransa lisäksi Nykänen liiteli lehtien palstoilla avioliittojensa vuoksi. 55-vuotiaana kuollut Nykänen ehti elämänsä aikana kuusi kertaa naimisiin viiden eri naisen kanssa. Lopulta hän löysi onnensa avioiduttuaan vuonna 2014 joutsenolaisen Pia Talonpojan kanssa.

Ensimmäisen liittonsa Nykänen solmi vuonna 1986 Tiina Hassisen kanssa, mutta pari päätyi eroamaan kaksi vuotta myöhemmin. Liitosta syntyi vuonna 1987 Sami-poika.

Nykänen muisteli Hassista lämmöllä vuonna 2013 Keskisuomalaiselle antamassaan syntymäpäivähaastattelussa.

– Tiedätkö mikä tässä naisessa on kaikkein ihaninta. Plus se, että hän on ihana ihminen muutenkin, Nykänen herkistyi saatuaan eteensä lähes 27 vuoden takaisen hääkuvan.

– Tiina ei ole antanut yhtään lehtijuttua minnekään avioliittomme jälkeen. Hän ei ole tehnyt minulle mitään sellaista pahaa. Ne muut ovat laulaneet kuin satakielet, mutta Tiina ei ole tehnyt mitään, hän kertoi.

Vuonna 1989 Nykänen vei vihille Pia Hynnisen (nyk. Mäntykangas), joka on myöhemmin muun muassa toiminut kiinteistönvälittäjänä Jyväskylässä. Liitosta syntyi tytär, Eveliina.

1990-luvun loppupuolella Nykänen oli naimisissa Sari Paanalan kanssa. Paanala asui tuolloin Uuraisilla, ja siellä myös Nykänen viihtyi – jopa niin hyvin, että hän haki ja pääsi Uuraisten kunnanvaltuustoon. Nykänen valittiin valtuustoon perussuomalaisten listalta.

Nykänen vaihtoi sukunimensäkin Paanalaksi, mutta pysyväksi ei jäänyt onni eikä nimi.

Makkarasuvun perijätär Mervi Tapola ja Nykänen menivät naimisiin ensimmäisen kerran vuonna 2001 ja toisen kerran 2004. Tapolaa puukottanut Nykänen tuomittiin vuonna 2011 törkeästä pahoinpitelystä vankeuteen vuodeksi ja neljäksi kuukaudeksi.

Tuomion jälkeen Nykäsen elämässä alkoi seesteiseltä vaikuttanut jakso, johon kuului seurustelu ja kihlaus tv-ohjelma Diilistä tunnetuksi tulleen Susanna Ruotsalaisen kanssa.

Matti Nykänen menehtyi maanantain ja sunnuntain välisenä yönä kotonaan Joutsenossa.

Nykäsen vaimo Pia Nykänen kertoi Seiska-lehdelle miehensä kuolleen äkillisesti kotonaan. Pitkään jatkunut elvytys ei enää auttanut.