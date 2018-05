McDavid kipusi MM-kisojen pistepörssissä Ahon kintereille

Edmontonin tähtipelaaja Connor McDavid paranteli asemiaan jääkiekon miesten MM-kisojen pistepörssissä. McDavid teki kolme maalia, kun Kanada rökitti Norjan 5–0 torstain myöhäisottelussa Herningissä.

McDavidilla on neljästä ottelusta koossa tehot 4+6. Sebastian Aho on tehnyt yhden maalin enemmän ja johtaa pistepörssiä lukemissa 5+7. Teuvo Teräväisellä on 4+7 pistettä.

Kanada nousi voitollaan B-lohkon kärjessä tasapisteisiin Yhdysvaltojen kanssa. Suomella on yksi piste vähemmän.

McDavid aloitti kanadalaisten maalinteon jo vajaan puolentoista minuutin pelin jälkeen. Taiturimaisimman maalinsa hän teki avauserän loppupuolella. Tasapaino horjui, mutta McDavid sai lauottua kiekon maaliin lähes kylkiasennosta.

Ottelu oli yksipuolinen etenkin torjuntojen valossa, vaikka Kanada hellitti tahtiaan päätöserässä. Norjan maalilla Lars Haugen torjui 28 kertaa, mutta kanadalaisten kaksi vahtia jäivät kaksistaan kymmeneen torjuntaan. Toronton Curtis McElhinney vaihtui ajassa 48.12 Los Angelesissa ja Arizonassa NHL-kaudella pelanneeseen Darcy Kuemperiin .

Korjattu McDavidin tehot 4+6=een, ei 4+7.