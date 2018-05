McEnroen ennätys historiaan – Nadalille 50. peräkkäinen erävoitto

Rafael Nadal rikkoi toisen tennissuuruuden, John McEnroen 34 vuotta vanhan ennätyksen peräkkäisissä erävoitoissa samalla pelialustalla, kun hän voitti 50. eränsä putkeen massakentällä. Merkkipaalu näki päivänvalon torstaina Madridin ATP Masters -turnauksessa, kun Nadal kukisti Diego Schwartzmanin 6–3, 6–4.

McEnroe voitti 49 peräkkäiserää kovapohjaisilla kentillä vuonna 1984.

– En mieti näitä (ennätyksiä). Kun urani on ohi, silloin varmaan ajattelen näitä. On vaikea voittaa 50 erää peräjälkeen, mutta tein sen. Mutta nyt se on ohi, ei puhuta siitä enää vaan jatketaan eteenpäin, 31-vuotias Nadal kuittasi.