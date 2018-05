Meeke jatkaa Portugalin rallin kärjessä – Suninen ja Lappi parantavat vauhtiaan

Britannian Kris Meeke jatkaa Portugalin MM-rallin kärjessä viiden ajetun erikoiskokeen jälkeen. Meeke johtaa kauden kuudetta MM-osakilpailua 1,9 sekunnin erolla Espanjan Dani Sordoon ja 3,0 sekunnilla Uuden-Seelannin Hayden Paddoniin.

Teemu Suninen on parhaana suomalaisena sijalla kahdeksan. Esapekka Lappi on kymmenentenä. Suninen on jäänyt kärjestä 19,8 ja Lappi 23,3 sekuntia.

Suninen oli viidennellä erikoiskokeella kolmanneksi nopein ja Lappi viides.

– Ihan hyvä veto. Tuli silti pieniä virheitä, eli paremminkin olisi voinut mennä, Suninen kertoi MM-sarjan ralliradiossa.

Lappi kertoi pidon parantuneen.

– Tiet puhdistuvat. Nyt tuntui hyvältä, mutta huomista on taas vaikea ennakoida, Lappi kertoi.

Jari-Matti Latvala keskeytti kilpailun kolmannella erikoiskokeella. Virolainen Toyota-tallitoveri Ott Tänak tipahti kilpailun kärkipaikalta perjantain ensimmäisellä erikoiskokeella.

Latvalan autosta petti jousitus. Tänak osui tielle ilmestyneeseen kiveen.

MM-sarjaa johtava Ranskan Sebastien Ogier jäi ulosajon takia tienposkeen viidennellä erikoiskokeella. Ogier oli kilpailussa neljäntenä ennen keskeytystään.

Perjantaina ajetaan vielä neljä erikoiskoetta.