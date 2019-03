Meksikon MM-ralli alkoi suomalaiskuskeilta vaisusti – Lappi: Aika huono alku tämä oli

Citroenin Esapekka Lappi ajaa parhaana suomalaisena Meksikon MM-rallissa, kun takana on viisi erikoiskoetta. Pieksämäkeläinen on kokonaistilanteessa viidentenä 26,7 sekunnin päässä kisaa johtavasta tallikaveristaan Sebastien Ogierista.

– Aika huono alku tämä oli. Siellä oli vaan ihan sikaliukasta ekalla pätkällä. En saanut yhtään tuntumaa autoon ja ajo oli sellaista räpiköimistä. Toki se oli kaikille liukasta. Pari kertaa meinasi mennä leveäksi ja sitten oli pakko ottaa varmasti, Lappi totesi päivähuollossa.

– Iltapäivällä pitäisi olla paremmat olosuhteet, kun tienpinta on vähän putsautunut. Tosi kova se pinta oli kuitenkin, että saa nähdä. Vähän niin kuin olisi jäällä ajanut.

Toyotan Jari-Matti Latvala tippui Lapin taakse kuudenneksi, kun takana oli viisi erikoiskoetta.

– Aloitus oli vähän liian varovainen. En vaan saanut luottoa autoon ja tuntui tosi liukkaalta. Varsinkin ensimmäinen pätkä oli tosi takkuista. Sen jälkeen pidettiin pieni mietintätauko ja aamun toinen pätkä meni jo hyvin, Latvala summasi.

– Perässä ollaan, mutta ihan hyvällä mallilla tilanne on. Kisa on vielä pitkä. Tavoite on vähän kuroa eroa, mutta kasvamaan se ei saa enää päästä.

Hyundain norjalaiskuski Andreas Mikkelsen keskeytti kisan johdosta viidennellä erikoiskokeella. Ogier johtaa rallia niukalla 1,9 sekunnin erolla ennen kauden ensimmäistä MM-ralliaan ajavaa Dani Sordoa.

Teemu Suninen rysäytti ulos

Lapin edellä ovat myös Fordin Elfyn Evans sekä Toyotan Kris Meeke.

– Huominen on ehkä se tärkein päivä ja pakko olisi vähän nousta, jotta saadaan parempi lähtöpaikka. Aamulla ei ollut kovin nautinnollista ajaa. On tämä kuitenkin mennyt paremmin kuin viime vuonna, Lappi sanoi.

Kauden kahdessa ensimmäisessä MM-rallissa ajovirheeseen sortunut M-Sport Fordin Teemu Suninen rysäytti ulos tieltä myös Meksikossa. Suninen keskeytti ulosajon vuoksi jo ensimmäisellä varsinaisella erikoiskokeella.

Nuoren suomalaisen auto meni rytäkässä niin huonoon kuntoon, ettei Suninen voi jatkaa kisaa lauantaina Ralli2-säännön turvin.