Menestyskuljettaja Pedrosa lopettaa kauden jälkeen

Espanjalainen ratamoottoripyöräilijä Dani Pedrosa ilmoitti torstaina, että hän lopettaa uransa kauden jälkeen. Pedrosa, 32, on MotoGP:n MM-sarjassa sijalla 12 ennen viikonloppuna Saksassa ajettavaa kilpailua.

– Ensi vuonna en kilpaile maailmanmestaruudesta. Tulen lopettamaan urani MotoGP:ssä tähän kauteen, Pedrosa sanoi.

Pedrosan asema heikkeni kesäkuussa, kun hänen tallinsa Honda sopi ensi kaudesta Jorge Lorenzon kanssa. Pedrosa on kolminkertainen MotoGP:n MM-sarjan kakkonen. Hän on 125-kuutioisten maailmanmestari vuodelta 2003 ja 250-kuutioisten maailmanmestari vuosilta 2004 sekä 2005.

– Olen miettinyt päätöstäni pitkään. Päätös on kova, koska tämä on urheilua, jota rakastan. Tuntuu siltä, etten kilpaile enää samalla intensiteetillä kuin ennen ja minulla on muitakin tärkeitä asioita elämässäni, Pedrosa kertoi.