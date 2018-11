Menestyssairaat kasvot – huippu-urheilu on kiehtovaa, mutta varauksetta sitä ei voi kenellekään suositella

Ensin alkoivat tökkiä urheiluväen juhlapuheet.

Sanoja kilpaurheilun kaikkivoivasta jaloudesta, rehtiydestä ja ylväästä tarinasta, jossa ei ole mitään huonoa, väärää tai edes arveluttavaa.

Ei pidä paikkaansa, hoksasin.

Sitten alkoivat riipiä median maalaamat löysät urheilijakertomukset. Tekstissä kaikki hyvin, kuvissa leveät hymyt. Urheileminen – pyrkiminen parhaaksi – sisältää ainoastaan mahtavuutta, autuutta ja saamista. Eipä juuri ongelmia, ahdistusta ei ollenkaan.

Puolittainen totuus, ymmärsin lopulta.

Urheilu osaa olla suurenmoista, yhteisöllistä ja yksilöä pönkittävää. Ehdotonta hyvää ei saa sivuuttaa. Mutta kun katsoo, pinnalla näkyy myös halkeamia, jotka paljastavat, kuinka rassaavaa ja vaarallista äärimmilleen viritetty huippu-urheilu voi myös olla.

Vaivoina ovat menestysnälkä ja sen pirullinen sivutuote: menestyssairaus.

Urheilulehden reportaasi naisten joukkuevoimistelusta oli tärkeä ja avaava.

Eikä kyse tietenkään ole pelkästään joukkuevoimistelusta, sen kohtalona oli nyt toimia esimerkkitapauksena. Lähes kaikki urheilu viimeiseen asti ladattuna ja lastattuna lapioi esiin ristiriitaisuuksia ja epäpuhtauksia. Huippu-urheilu on anteliasta ja haastavaa, mutta ei pelkästään sitä.

Eliittitason tavoittelu ei ole auvoista. Se on hurjaa ja raadollista, pahimmillaan elämälle vierasta toimintaa. Kaikkia meistä ei ole rakennettu riittävän lujiksi kestämään huippu-urheilun kasaamaa työmäärää ja painetilaa. Vain harvat on. Eikä kyse ole urheilijoiden heikkoudesta vaan urheilun vaateliaisuudesta. Ääritreenaaminen, sen teho, pikkutarkkuus, ehdottomuus ja keinovalikoima eivät välttämättä ole normaali-ihmistä varten. Henkisesti ruoskiva nöyryyttäminen, taakan alle uuvuttaminen ja lääkkeillä pelaaminen ei ole normaaliutta.

Epäinhimillisyyttä ei kenenkään tarvitse sietää.

Siksi on niin asiaa edistävää, että urheilun rujoista kasvoista puhutaan. Että näitä rosoja uskalletaan nostaa esiin ja paljastaa kasvot, joita juhlahuoneissa ei käännetä näkyville.

Minut on arvioitu matkan varrella kilpaurheilun vihaajaksi.

Se ei pidä paikkaansa. Intoudun huippu-urheilusta siinä missä omaehtoisesta sätkyttelystäkin, tai ihmisten upeudesta kannustaa lapsia liikkumaan. Elämyspankistani tiedän, että vaikkapa runollinen jalkapallo-ottelu tai Kaisa Mäkäräisen ryydittämä ampumahiihtokisa ovat arvokokemuksia, kulttuuriherkkua.

En vihaa urheilua, enkä ole edes kyyninen. Rasittava realisti kylläkin. Kun nykyisellään plaraan urheilun sisällysluetteloa ja tiedän, mitä etsiä, en nyökkää kaikelle.

Kyllä: heittelehdimme ristiaallokossa.

Huomaamme välillä edellyttävämme kilpaurheilijoilta ammattimaisuutta, horjumatonta asennetta ja totaalista heittäytymistä. Huhkikaa ja antakaa kaikkenne. Muuten on turha haikailla mitalien perään.

Välillä taas kirjoitamme mitalien merkityksen suohon. Urheilun arvo ei ole voitoissa vaan kasvussa ja tarinassa.

Moni urheilun ystävä heijaa merihädässä. Sillä niin särmikästä ja kahtaalle jakavaa huippu-urheilu on. Miten siihen pitäisi suhtautua? Mitä siitä tulisi painottaa? Pitäisikö totuus avata perusteellisemmin?

Pitäisikö totuus kertoa kaikessa hienoudessaan ja kurjuudessaan?

Pitäisi, ja vielä korostaa, että monessa lajissa yritys kiivetä absoluuttiselle kansainväliselle huipputasolle vaatii kaiken ajan ja koko ihmisen moneksi vuodeksi. Kisailu ei enää ole leikkiä: pelkkä ankara harjoittelu ei välttämättä riitä.

Usein tarvitaan kaikki keinot.

Eivätkä kaikki keinot ole kauniita.

Jos aikuisuuteen juuri murtautumassa olevaa taitoluistelijaa hiillostetaan ulkonäkökritiikillä, jos tälle vaahdotaan rasvaprosenteista, valmentaja voi mielessään ajatella tekevänsä urheilijalle vain hyvää: tuottavansa hänet pelon kautta maailman tähteyteen. Koska muuten sinne tähteyteen ei valmentajan tietämyksen mukaan ole mitään asiaa. Kilpailu on rajua, ja vastustajat maailmalla tekevät aivan kaikkensa sekä sen jälkeen vielä vähän lisää.

Siis se murto-osa tekee, joka kestää.

Se murto-osa, joka sitten loistaa isoissa kilpailuissa. Tosin ei välttämättä enää isojen kisojen jälkeen. Olympiavoitto on hetken huuma eikä myöhemmän onnellisuuden takuukuitti.

Autoritaarinen valmentaja voi olla tietoineen ja ajatuksineen jopa oikeassa. Traaginen virhe tapahtuu, jos hänen suojattinsa on hänelle ensisijaisesti urheilija ja vasta toissijaisesti ihminen.

Yhtälö on lopulta hyvin yksiselitteinen.

Ääriurheilu ja ääri-mikä-tahansa prässäävät ja karsivat. Ei asiaa heikoille, tarkoitettu kohti täydellisyyttä hiipiville. Maailmassa on niin paljon yrittäjiä, että aina löytyy heitä, jotka ovat lahjakkaita ja jaksavat, ainakin näennäisesti. He sietävät harjoittelua, kehonsa rääkkäämistä ja mielensä pumppaamista.

He kestävät mitä tahansa voittaakseen. Heidän mukaansa moukkamaisesti karjuva valmentaja ajattelee näin toimiessaan ainoastaan urheilijan parasta.

Oli kyse baletista, pianonsoitosta, jääkiekosta, uinnista tai mistä tahansa, aina on jossain joku, joka tekee kaiken parhaiten, käyttää keinot vielä tehokkaammin ja nostattaa itsestään itseään säästämättä tehot irti.

Häikäistäkseen silloin kun arvoestradilla erotetaan hyvä hyvistä.

Lahti 2001 monimutkaistettiin suomalaisessa keskustelussa.

Lopulta tapaus oli kliinisen yksinkertainen, joskin tunnerunsas. Suomen hiihtomaajoukkue näki, kuinka sen vastustajat saivat dopingista – verimanipulaatiosta – uutta lentoa menoonsa.

”Entä me”, hämmentyneet suomalaiset valmentajat ja urheilijat kysyivät toisiltaan.

Silloin maastohiihdossa elettiin aikaa, jolloin vaihtoehtoja oli kaksi. Epoa sisään tai sitten ei. Mahdollisuus pysyä mukana kilpailussa podiumsijoista tai sauvojen nosto antautumisen merkiksi. Ratkaisu tuskin oli vaikea. Menestystarve selätti moraalin.

Lahti oli huippu-urheilun oppitunti. Se kannattaa palauttaa mieliin joka kerta, kun lieveilmiöt pulpahtavat pintaan. Menestymisen ehdot ovat kovat. Niihin ei tarvitse kenenkään suostua. Mutta aika moni nyökkää, vaikka tietää sotivansa sääntöjä, omatuntoaan sekä mahdollisesti jopa mielensä tai kroppansa terveyttä vastaan.

Menestys on niin kiehtovaa.

Kamppailu ykkössijoista on veristä ja joiltain osin järjetöntä. Rima on asetettu korkealle ja yhä korkeammalle asetetaan. Vaatimustaso on niin pyörryttävä, että varauksetta huippu-urheilijan uraa ei voi kenellekään suositella.

Ne juhlapuheet. Ei, kilpaurheilu ei ole läpensä tätä myrkkyä.

Kyllä polulle voi lapsia ja nuoria edelleen ohjata. Useilla huippu-urheilijoilla on ihan hyvä olla. Iso osa heistä kokoaa urastaan ainutlaatuisen kokemusmuiston, elinikäisiä ystävyyksiä sekä terveellisen voiman kohdata ja selvittää arkisia esteitä.

Mutta realisti pitäisi olla: puheissa ja keskusteluissa olisi syytä lukea myös se ”pienellä präntätty teksti”.

Se missä sanotaan, että ääriurheilu ei sovi kaikille, että sitä ei saa käyttää pakkomielteisesti, sillä ei saa ahdistaa, sen kanssa on kuljettava herkällä vaistolla. Että ihmistä ei tule muokata luonnon vastaisesti.

Urheilun tehtävä on rakentaa ihmisen itsetuntoa, ei rusentaa sitä.