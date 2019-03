Menestysvalmentaja Zidane ottaa Real Madridin jälleen komentoonsa

Zinedine Zidane palaa jalkapallojätti Real Madridin päävalmentajaksi. Ranskalainen Zidane korvaa Realin luotsina Santiago Solarin. Madridilaisseura kertoo kotisivullaan, että Zidanen sopimus ulottuu kesäkuuhun 2022.

Realin kausi on ollut vaikea, ja joukkue on pudonnut Mestarien liigassa sekä Espanjan cupissa. Espanjan pääsarjassa Barcelona on karannut 12 pisteen päähän.

Zidane jätti pestinsä Realin päävalmentajana yhdeksän kuukautta sitten johdatettuaan seuran kolmella peräkkäisellä kaudella Mestarien liigan ykköseksi. Hän valmensi Realia 2016–2018, ja tuona aikana seura voitti kertaalleen myös Espanjan mestaruuden.

Zidanen lähdön jälkeen madridilaisseuran suunta on ollut hukassa, sillä Solari tuli päävalmentajaksi vasta lokakuussa. Solari korvasi Julen Lopeteguin Realin luotsina. Marraskuussa Solari teki seuran kanssa kolmivuotisen sopimuksen.

Real kiitti kotisivuillaan Solaria tämän työstä, sitoutumisesta ja uskollisuudesta. Madridilaisjätti kertoi myös tarjoavansa Solarille mahdollisuutta jäädä seuran palvelukseen, muttei täsmentänyt, millaisesta roolista mahdollisesti on kyse.

Zidanen päävalmentajasopimus astuu heti voimaan. Real pelaa seuraavaksi lauantaina, jolloin se isännöi Espanjan liigassa Celta Vigoa.

"En voinut kieltäytyä"

Zidane vakuuttaa, ettei häntä epäilytä palata Realin päävalmentajaksi.

– Kun puheenjohtaja (Florentino Perez) soitti minulle, ensimmäinen ajatukseni oli "mene". En voinut kieltäytyä, Zidane kuvaili maanantai-iltana järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

– Olen tyytyväinen, kun olen jälleen kotona. Huomenna olen töissä, Zidane tiivisti.