Mercedeksien paalupaikkasarja jatkui – Hamilton nopeampi ennen Bottasta

Formula ykkösten MM-sarjaa johtava Lewis Hamilton nappasi paalupaikan huomenna ajettavaan Belgian gp:hen. Span radalla kurvailluissa aika-ajoissa Mercedekset miehittivät eturivin paikat, kun Valtteri Bottas oli toinen.

Hamiltonin nopein kierros kulki aikaan 1.41,252, mikä on rataennätys. Britille paalupaikka on jo kuudes Spassa ja viides tällä kaudella. Mercedekset ovat napsineet kauden kaikki paalupaikat, kun Bottas on ollut aika-ajojen etevin kahdesti.

– Kierros kierrokselta meni paremmin, ja aika-ajo oli puhdas, Hamilton tuumi kenttähaastattelussa.

Bottas luottaa nousumahdollisuuksiin toisesta lähtöruudusta.

– Minulla oli edelleen ongelmia ensimmäisen mutkan kanssa. Toinen kierros oli oikein hyvä. Kakkosruudusta on hyvä aloittaa täällä, Bottas sanoi.

Hamilton johtaa MM-sarjaa ennen Red Bullin Max Verstappenia ja Bottasta, joten suomalaisen täytyisi aloittaa nousunsa.

– Minun pitää hyökätä, jos haluan yhä säilyttää mestaruustoiveet. Mikään ei ole ohi ennen kuin se on ohi. Ensimmäinen kierros on aina suuri mahdollisuus, mutta täällä kilpailu on aina hienoa ja on monia mahdollisuuksia tehdä se (ohitus), Bottas paalutti.

Räikkönen oli lähellä

Toiseen lähtöriviin päätyivät Red Bullin Verstappen ja Renaultin Daniel Ricciardo.

Alfa Romeon Kimi Räikkönen jumittui aika-ajojen ensimmäiseen vaiheeseen ja lähtee huomiseen kilpailuun 16. lähtöruudusta.

– Mahdollisuus oli mennä toiseen vaiheeseen. Oli ruuhkaa ja renkaat vähän kylmät. Loppukierros oli suht ok. Vähän liikaa oli kaikkea pientä ongelmaa, Räikkönen kertoi C Moren välittämässä haastattelussa.

Ferrarien heikko vauhti on hämmästyttänyt viime aikoina eikä lauantai tarjonnut juuri parempaa. Sebastian Vettel ja Charles Leclerc selvisivät aika-ajojen toiseen vaiheeseen, mutta kymmenen kärkeen ja kolmanteen vaiheeseen ei ollut asiaa.

– Ei ollut hyvä päivä, mutta tällaista tämä on tällä hetkellä. Jatkamme hommia ja teemme parhaamme, Räikkösen nenän edestä viimeisen toisen vaiheen paikan vienyt Leclerc sanoi.

Leclerc oli lopulta aika-ajojen 13:s ja Vettel 14:s.

– Tällä hetkellä tällä autolla pääsee tällaista kyytiä, nelinkertainen maailmanmestari Vettel sanoi.