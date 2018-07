Mercedes-kuskit ajavat kärjessä, Räikkönen neljäntenä

Paalulta matkaan lähtenyt Lewis Hamilton johtaa formula ykkösten Unkarin gp:tä, kun takana on noin 50 kierrosta. Mercedeksellä on kaksoisjohto, sillä Valtteri Bottas on Hungaroringin kisassa toisena.

Bottaksen takana matkaa taittaa Ferrarin Sebastian Vettel. Ferrarin Kimi Räikkönen on neljäntenä.

Vettel kävi muita kärkikuskeja selvästi myöhemmin varikolla. Hän on todennäköisesti liikkeellä yhden pysähdyksen taktiikalla, kun tallikaveri Räikkönen on käynyt varikolla jo kahdesti.

Red Bullille Hungaroringin kisa on ollut pettymys, sillä Max Verstappen keskeytti teknisen vian takia jo alkuvaiheissa. Verstappen kävi keskeytyksensä jälkeen talliradiossa erittäin kuumana ja valitteli Red Bullin jatkuvia teknisiä ongelmia.

Tallikaveri Daniel Ricciardo on noussut 12. lähtöruudusta viidenneksi. Ricciardo putosi lähdössä 16:nneksi, kun Sauberin Marcus Ericsson osui hänen autoonsa. Australialainen on kivunnut kisan aikana tasaisesti lähemmäs kärkipäätä.

Räikkönen ihmetteli kilpailun alkupuolella talliradiossa, miksei hänen juomapullonsa toimi. Talli oli ilmeisesti unohtanut kiinnittää letkun hänen juomapulloonsa. Unkarissa on erittäin kuuma sää, joten unohdus on Ferrarilta paha virhe.