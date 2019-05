Mercedes-päällikkö luottaa Bottakseen: "Valtteri 2019 selviää tästä vahvempana"

Valtteri Bottas on "helvetin ärsyyntynyt" formula ykkösten MM-taiston viime kisojen käänteestä, jonka myötä Mercedes-tallitoveri Lewis Hamilton on saanut etumatkaa suomalaiskuljettajaan. Näin miettii Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff, joka on kuitenkin varma, että Bottas iskee vielä takaisin.

Bottas oli pistekärjessä kukistettuaan Hamiltonin kauden neljännessä kisassa Azerbaidzhanissa huhtikuun lopulla. Sen jälkeen Bottas taipui Hamiltonille Espanjassa ja viime sunnuntaina Monacossa, jossa Bottas jäi kolmanneksi. Hamilton johtaa MM-pisteissä 137–120, ja ilmassa on kysymystä, onko Bottas viimevuotiseen tapaan menettämässä otettaan MM-taistossa.

– Valtteri 2019 selviää tästä vahvempana (kuin viime vuonna), Wolff toteaa Autosportille.

– Tämä tilanne ärsyttää häntä helvetisti, ja hän palaa erittäin vahvana (seuraavassa kisassa) Montrealissa (9. kesäkuuta).