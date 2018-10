Mercedes-pomo pelkää lähtödraamaa MM-Meksikossa – sekasortoon "on potentiaalia"

F1-talli Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff odottelee illan Meksikon gp:n lähtöä hieman pelonsekaisin tuntein. Kolme kärkitallia ampaisevat kolmesta kärkirivistä sellaisessa järjestyksessä, että kaaosta saattaa syntyä.

Red Bullin Daniel Ricciardo ja Max Verstappen täyttävät eturivin, ja MM-taistelijat Lewis Hamilton (Mercedes) ja Sebastian Vettel (Ferrari) lähtevät Bullien takaa. Mercedeksen Valtteri Bottas ja Ferrarin Kimi Räikkönen ovat kolmannessa rivissä.

Red Bull -pomo Christian Horner ehti jo pelätä, että takaa lähtevät Mercedes ja Ferrari tulevat vauhdilla Ricciardon ja Verstappenin kimppuun pitkällä lähtösuoralla. Autosportille puhunut Wolff myöntää, että draamaa saattaa olla luvassa.

– Ruudukossa on potentiaalia sekasortoon suoralla ja ensimmäisissä käännöksissä. Siinä on kaksi Red Bullia, joilla on vähiten suoranopeutta. Ja sitten me, ja sitten Ferrari, jolla on lähes 10 kilometrin tuntinopeuden etu muihin, Wolff miettii Autosportille.

– Yritän visualisoida miltä tuo voisi näyttää suoralla ja avauskäännöksessä, ja toivon vain, että pääsemme tilanteesta molemmat automme ehjinä.

Viime vuonna Meksikossa Hamilton, Vettel ja Verstappen taistelivat avauskäännöksissä, ja vain kisan lopulta voittanut Verstappen pääsi kähinästä ehjin nahoin.

Hamiltonin mukaan hän on valmis kovaankin taistoon, mutta turhia riskejä pitää välttää tiellä kohti maailmanmestaruuden varmistamista.

– Kaikki riippuu siitä, mikä tilanteeni on. Jos saan hyvää vetoapua ja mahdollisuuden ohitukseen, käytän sen. Mutta jos sellaista ei tule, yritän pitää paikkani. Olen ajanut pitkään, joten on hyvin harvinaista, että teen hätiköityjä ja hölmöjä ratkaisua tuollaisissa tilanteissa, Hamilton sanoo.

– En myöskään harmittele noiden jätkien (Red Bullien) paikkoja, koska ne vievät pisteitä minun lisäkseni myös Sebastianilta. Joten se on ookoo.

Vettel tarvitsee MM-haaveiden ylläpitoon voiton, ja samalla sen, että Hamilton ei yllä seitsemän parhaan joukkoon. Ferrarin saksalaistähti on varovainen lähtösuunnitelmistaan puhuttaessa.

– Starttaan radan likaiselta puolelta, enkä tiedä millainen haitta se on. Mutta ensimmäiseen käännökseen on pitkä matka, Vettel muotoilee.

– Yleensä ongelmana on se, että sinulla ei ole paikkaa mihin mennä. Katsotaan, millaiset muiden lähdöt ovat ja kuinka omamme niihin soljuu. Sittenhän se nähdään.

Bottas aprikoi rengasvalintojen kanssa

Valtteri Bottaksella on tällä kaudella MM-sarjassa kolme kilpailua aikaa palata voittokantaan. Tänään Meksikon gp:ssä tavoite näyttää toivottomalta.

Viime kaudella kolme MM-kisaa voittanut Mercedeksen Bottas kaasutteli Meksikon aika-ajoissa viidenneksi. Hän oli nopein vielä ensimmäisessä osiossa, mutta kolmannella aika-ajojaksolla hän hävisi nopeimman kierroksen kaahanneelle Red Bullin Daniel Ricciardolle runsaat neljä sekunnin kymmenystä.

– Auto toimi paljon paremmin kuin edellisenä päivänä, mutta vielä pitää parantaa. Aika-ajoissa oli vaikeaa, kun radan lämpötila nousi koko ajan. Kolmannella jaksolla radan lämpö oli huipussaan, ja ajaminen oli yhtä taistelua, Bottas muisteli kokemuksiaan.

Varsinkin hyperpehmeä rengas on herkkä reagoimaan radan lämpötilaan.

– Kun radan lämpötila ylittää tietyn lukeman, ajamisesta tulee hyvin vaikeasti ennustettavaa. Joskus on pitoa, joskus taas luistaa, Bottas kuvaili.

Rengasvalintojen tekeminen on Mexico Cityn korkeassa ilmanalassa vaikeaa. Hyperpehmeällä seoksella on etunsa lyhyissä aika-ajoissa, mutta luotettavaksi kilpailurenkaaksi siitä ei ole.

– Se on hyvä rengasseos aika-ajoon, kun pitää yrittää nopeaa kierrosta. Toisella kierroksella se on kuitenkin jo hitaampi kuin ultrapehmeä rengas, Bottas vertaili.

Hän on ennen Meksikon gp:tä kuljettajien MM-sarjassa neljä pistettä jäljessä Ferrarin Kimi Räikköstä, joka lähtee kilpailuun Bottaksen takaa kuudennesta ruudusta.

Kauden 19. MM-kilpailu Meksikon gp alkaa illalla Suomen aikaa kello 21.10.