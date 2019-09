Merja Rantanen suunnisti pitkän matkan SM-kultaa Jämsään

Jämsän Retki-Veikkojen 38-vuotias Merja Rantanen ahkeroi suunnistuksen pitkän matkan Suomen mestariksi Raaseporin Fiskarsissa.

Kahdeksankertainen MM- ja viisinkertainen EM-mitalisti päihitti sunnuntain finaalissa Tampereen Pyrinnön Lotta Karholan ja Rastikarhujen Mira Kaskisen.

– Metsässä ajattelin, että tämä on niin hauskaa, että ihan sama mikä sijoitus on. On nautinnollista suunnistaa tuollaisessa metsässä ja hyvällä kartalla. Kartta kun on priima, se tekee suunnistustyöstä helppoa, Rantanen kertoi Suunnistusliiton tiedotteessa.

Hyvä lopputulos jätti jopa takautuvasti jossiteltavaa Norjan MM-kisoille.

– En tiedä, onko jopa parempi vire nyt kuin oli MM-kisoissa, ja se on tietenkin todella harmi. Jäi vähän tunne, ettei pystynyt kaikkea parastaan antamaan siellä, Rantanen sanoi.

Rantasella oli jo ennen sunnuntaita pitkän matkan SM-meriittilistallaan kulta ja kolme hopeaa. Edellinen kulta oli vuodelta 2011.

Miesten pitkän matkan voiton vei Kalevan Rastin Miika Kirmula. Hopealle suunnisti Helsingin Suunnistajien Olli Ojanaho ja pronssille Elias Kuukka Tampereen Pyrinnöstä.