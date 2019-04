Messi laukoi Barcelonan Espanjan mestaruuteen

Espanjan jalkapalloherruus pysyy tukevasti Barcelonalla. Katalonialaisjätti varmisti mestaruutensa voittamalla lauantaina kotonaan Levanten 1–0. Ottelun maalin teki supertähti Lionel Messi runsaan tunnin pelaamisen jälkeen.

Barcelonalle Espanjan mestaruus on seurahistorian 26:s. Seura juhli mestaruutta myös viime kaudella, joten se uusi ykkössijansa.

Barcelonalla on sarjakautta jäljellä kolme peliä, eivätkä muut joukkueet voi enää kuroa sen etumatkaa kiinni. Atletico Madrid on kakkossijalla ja yhdeksän pistettä Barcelonaa perässä. Ottelun vähemmän pelannut Real Madrid on jäänyt Barcelonasta peräti 18 pistettä.

Lauantaina vaihdosta kentälle tullut Messi johtaa Espanjan liigan maalipörssiä ylivoimaisesti, sillä hän on tehnyt tällä kaudella jo 34 osumaa. Levantea vastaan hän viimeisteli maalinsa tyylikkäällä sijoituksella takanurkkaan.