Messi palasi harjoituksiin – saatetaan nähdä kentällä sunnuntaina

Espanjan jalkapallojätin Barcelonan supermies Lionel Messi palasi joukkueharjoituksiin keskiviikkona, ja katalonialaisseurassa elätellään toiveita argentiinalaisikonin pelaamisesta sunnuntaina Barcan kohdatessa liigapelissä Betisin.

Pohjevammasta pari viikkoa kärsinyt Messi harjoitteli aamun itsekseen, ja liittyi joukkuetovereiden seuraan iltapäivän treeneissä. Avauspaikka Betis-pelissä olisi toki yllätys, mutta valmentaja Ernesto Valverdelle kelvannee Messi vähemminkin minuutein. Barca lähtee liigakauden toiseen peliinsä nollalla pisteellä, sillä Messitön ryhmä taipui kauden avauksessa Athletic Bilbaolle 0–1 viime perjantaina.

Barcelonalla on hyökkäyspulmia, sillä Luis Suarez on sivussa kuukauden päivät ja Ousmane Dembele viitisen viikkoa. Nimekkäästä hyökkäyspäästä täysin terve on vain kesän jättiostos Antoine Griezmann.