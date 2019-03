Mestari vaihtuu naisten jalkapalloliigassa

Lauantaina alkavan naisten jalkapalloliigan kolmeksi ylivertaiseksi ennakkosuosikiksi erottuvat HJK, Honka ja Åland United. Seitsemässä muussa riittää silti yllättäjäkandidaatteja elokuun lopussa alkavaan yläloppusarjaan ja aina mitalikahinoihin.

– Edellisinä kausina olemme olleet siinä onnekkaassa tilanteessa, että mestaruus ja mitalit sekä säilyjät ja putoajat ovat ratkenneet vasta ihan viimeisissä otteluissa, Åland Unitedin maalivahti Paula Myllyoja kuvaa.

Viime syksynä kulta ratkesi täpärästi pisteen erolla viimeisellä kierroksella PK-35:n eduksi, kun se löi siihen asti kotikentällään voittamattomasti pelanneen HJK:n. Vantaalaisseuran peräti seitsemän mestaruutta 2010-luvulla tahkonnut dynastia päättyy kuitenkin nyt ainakin hetkeksi. Mestari vaihtuu väistämättä, sillä PK-35 ei täyttänyt lisenssiedellytyksiä ja sen sijaan sarjassa debytoi täydennysmenettelyllä paikkansa lunastanut KuPS.

– Varmasti tulee edelleen sellainen kausi, että jokainen ottelu on tosi tärkeä. Ja siinä pitkä sarja on mielestäni hyvä mittari sille, mikä on paras joukkue, Unitedin Myllyoja ennakoi.

Suosikit ja väriläiskät

Yhden mestaruuden Hongassa ja kaksi PK-35:ssä voittanut Myllyoja, 34, ei ujostele arvioinneissaan sitä, miksi kolme joukkuetta erottuu mestarisuosikiksi. Hongan valteiksi hän listaa energisyyden ja ennakkoluulottomuuden.

– Lisäksi Hongassa on hyviä yksilöitä, joten uskon, että ennalta-arvaamattomuus on heille hyvä asia, Myllyoja perustelee.

– HJK:lla puolestaan on seura yhä isommin takana, ja se on mahdollistanut hyvän valmennustiimin. Naiset ovat päässeet treenaamaan todella hyvässä ympäristössä, Myllyoja jatkaa.

Åland Unitedillakin on erityinen vahvuus.

– Meille on etu, että joukkueemme on täynnä pelaajia, joille jalkapallo on elämän ykkösasia, Myllyoja linjaa.

Naisten liigan väriläiskäksi ennakoitu, karsinnan läpäissyt nousija IK Myran ei jää Myllyojalta huomiotta. Piskuisen alaveteliläisen seuran kotipelejä seurasi viime kaudella jopa neljästi yli 500 katsojan yleisö.

– Päästäänkö samoihin lukemiin heidän kanssaan? Sellainen jalkapallokulttuuri kun saataisiin luotua joka joukkueelle, olisi se mielestäni etu kaikille, Myllyoja aprikoi.

Myös KuPS tuo uutta väriä ja mielenkiintoa sarjaan.

– Se, että sekä mies- ja naisjoukkue edustaa Suomen korkeimmalla tai edes toiseksi korkeimmalla sarjatasolla, kertoo siitä juniorityöstä, mitä sillä paikkakunnalla tehdään. Sikäli se on sulka hattuun niille kaupungeille, jotka siihen ovat pystyneet, Myllyoja kehuu.