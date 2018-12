Mestarien liigan pudotuspeleissä kova Englanti–Saksa-vääntö – Liverpool haastaa Bayernin

Jalkapallon Mestarien liigan neljännesvälierissä helmi-maaliskuussa herkutellaan kaksintaisteluilla englantilaisten ja saksalaisten välillä, sillä maanantaisessa arvonnassa kolmeen ottelupariin saatiin maiden kohtaaminen. Yhdessä niistä nähdään viime kauden finalisti Liverpool vastaan Bayern München, kahden viisinkertaisen Euroopan mestariseuran yhteenotossa.

– Kuuma joukkue, Englannin liigan kärki. Kova pala, mutta odotamme kohtaamista innolla, Bayernin urheilujohtaja Hasan Salihamidzic tiivisti.

Vuonna 2013 Dortmundin luotsina Bayernille Mestarien liigan finaalissa hävinnyt Liverpool-valmentaja Jürgen Klopp odottaa hänkin pääsyä kotimaansa jättiä vastaan.

– Kova homma, ja mielenkiintoinenkin, Klopp hehkutteli arvonnan jälkeen.

Saksan ja Englannin muut kohtaamiset ovat Tottenham–Dortmund ja Schalke–Manchester City. Tottenhamilla ja Schalkella on tuoretta tuntumaa, sillä joukkueet kohtasivat viime kauden liigan lohkovaiheessa.

– Mahdollisuudet ovat 50–50. Tottenhamilla on huippumiehiä, mutta vahvoja olemme mekin, Dortmund-pomo Hans-Joachim Watzke sanaili.

Englantilaisista saksalaiset vältti Manchester United, mutta helppoa ei Jose Mourinhon epätasaista ja -varmaa kautta pelaavalle ryhmälle tule. United saa vastaansa ranskalaisen PSG:n nipun, jossa tähtipuikkoa heiluttelevat Neymar ja Kylian Mbappe.

– Manchester Unitedia vastaan on aina vaikea pelata. Ja samoin Mourinhoa. Hänellä on kosolti kokemusta tästä kilpailusta, PSG-valmentaja Thomas Tuchel sanoi.

Kovaa vääntöä on luvassa myös Atletico Madridin ja Juventuksen kohtaamisesta. Kumpikin on tällä vuosikymmenellä esiintynyt kahdesti maailman kovimman seurajoukkuekilpailun finaalissa. Suosiollista arpaa tuli puolestaan viime kauden mestarille Real Madridille, joka saa vastaansa Amsterdamin Ajaxin. Myös ranskalaisen Lyonin pitäisi olla suupala Barcelonalle. Kahdeksas puolivälieräjoukkue löytyy parista AS Roma–Porto.

Neljännesvälierien avausosat pelataan 12.–13. ja 19.–20. helmikuuta. Loppuottelu pelataan Madridissa kesäkuun ensimmäisenä päivänä.