Mestaruudesta ei enää otella – jalkapalloliigassa silti vielä paljon pelattavaa

Jalkapalloliigakauden kylmänpimeä viimeinen kuukausi elellään ilman mestaruushimoa, HJK:n varmistettua ylivoimansa jo neljä kierrosta ennen kauden päätöstä. Lokakuun 27. päivä päättyvässä kaudessa 2018 riittää kuitenkin vielä seurattavaa sekä ylä- että alapäässä.

HJK:n vanavedessä hopealle on myötätuulimmin tällä hetkellä seilaamassa RoPS, jolla on viiden pisteen kaula Honkaan ja seitsemän pisteen etumatka KuPSiin ja Ilvekseen. Pisteitä on jokaiselle tarjolla vielä 12. Ja vaikka mitalit ovatkin himmeämpiä kuin helsinkiläisten, riittää niissä tavoiteltavaa. Ensi kauden europelipaikkojen myötä luonnollisesti tuplasti enemmän.

– Hienoa, että on pelattavaa. Laitetaan niin sanotusti all in, viimeisestä neljästä pelistä neljä voittoa, KuPS-luotsi Jani Honkavaara toteaa.

Sama tiedetään myös Espoossa ja Tampereella. Sarjanousija Hongalla on haussa mitali viiden vuoden tauon jälkeen, mainiosti sujuneen kauden kruunuksi. Ja etuna kaksi pistettä.

– Etu säilyy, jos voitetaan loput pelit, päävalmentaja Vesa Vasara ynnää myhäillen.

– Tavoitteemme tähän kauteen oli sijoitus kuuden parhaan joukkoon. Se oli aika kova tavoite. Mutta joukkue on ollut valmis kehittymään. Pikku hiljaa on päästy eteenpäin, ja nyt olemme valmiit mitalitaistoon.

Hongalla on jäljellä vielä ottelut keskitaulukon VPS:ää ja Interiä sekä sarjapaikkansa turvaamista hakevaa SJK:ta vastaan. Niitä ennen vastaan tulee kuitenkin mahti-HJK lauantaina Espoossa. Vasara ei myönny arvuutteluun siitä, onko mestareilla jo maha täynnä.

– Tämä peli on HJK:lle varmasti paras (tähän hetkeen). Vaikka mestaruuden varmistivatkin, niin derby herättää varmasti. He laittavat kaiken peliin, mutta niin teemme mekin.

Honkavaaran KuPS pelaa lauantaina Vaasassa, ja lokakuussa vastaan tulevat vielä Ilves, TPS ja IFK Mariehamn.

– Hyvä kohdata Ilves kotona (7. lokakuuta). He ovat olleet kotonaan vahvoja, Honkavaara miettii ohjelmaa.

Ilveksen käskyttäjä Jarkko Wiss vie nuoren ryhmänsä mitalivääntöön lauantaina Kemissä ja ensi kuussa KuPSin lisäksi vielä FC Lahtea ja RoPSia vastaan.

– Toivottavasti viimeiseen peliin asti on panosta, Wiss sanoo.

– Tässä kaudessa ilahduttavaa on ollut nuorten esiinmarssi. Se antaa uskoa, että ollaan oikealla tiellä.

Ykkösen kärjessä kutkuttavaa

Sarjataulukon tyvessä putoamispeikkoja kavahtelee vielä kuusi seuraa, joista toki Lahti ja Inter ovat jo lähellä turvaa. Sarjajumbo Kemin tilanne on synkkä, mutta karsijan paikalla majaileva TPS on vain pisteen päässä IFK Mariehamnista ja kahden päässä SJK:sta.

Loppukauden herkkua on myös putoajan tilalle nousevan sekä karsijan kohtaavan selvittäminen. Ykkösessä on liigan tavoin jäljellä neljä kierrosta, ja sarjan viimeistä edellisellä kierroksella 20. lokakuuta Helsingissä oteltava HIFK–KPV näyttää tällä hetkellä hyvin maukkaalta, sillä KPV johtaa sarjaa pisteen erolla HIFK:hon. EIF on neljän pisteen päässä kärjestä, AC Oulu viiden ja Jaro seitsemän.