Mestaruus karkasi, Lionel Messi puhui suunsa puhtaaksi – "Olemme olleet erittäin heikkoja"

Real Madridin jalkapallomestaruus Espanjan liigassa oli karvas pala purtavaksi arkkivihollisen Barcelonan leirissä. Real varmisti mestaruuden myöhään torstaina, kun se kaatoi kotinurmellaan Villarrealin maalein 2–1. Ykköstila liigassa on jättiseuralle historian 34:s.

Samalla kun Real ilakoi jälleen yhtä mestaruuttaan, nöyrtyi liigan kakkoseksi jäävä Barcelona kotonaan keskikastin Osasunalle 1–2.

Barcelonan tähtipelaaja Lionel Messi tilitti seuransa nykytilaa harvinaisen suorasukaisesti menetetyn mestaruuden jälkeen.

– Yritämme joukkueena, mutta meillä jää paljon toivomisen varaa monilla osa-alueilla. Osasuna oli parempi joukkue ensimmäisellä puoliajalla, Messi totesi.

Barcelonan kausi jatkuu elokuussa Mestarien liigan neljännesvälierien toisella ottelulla italialaista Napolia vastaan. Ottelupari on tilanteessa 1–1.

– Sanoin kauan sitten, että Mestarien liigan voittaminen on erittäin vaikeaa, jos jatkamme näin. Näin se näytti olevan myös Espanjan mestaruuden kohdalla. Jos haluamme taistella Mestarien liigan voitosta, meidän on muutettava paljon asioita. Häviämme muuten myös Napolille, Messi sivalsi.

"Meidän on oltava itsekriittisiä"

Messin mukaan Barcelona menetti liigakauden aikana liikaa pisteitä sellaisissa otteluissa, jotka sen olisi pitänyt voittaa.

– Tämä peli osoitti, minkälainen vuosi on ollut meille. Olemme olleet hyvin epäjohdonmukaisia ja erittäin heikkoja, 33-vuotias argentiinalaishyökkääjä laukoi.

Messi penäsi vastuuta alavireisyyteen jokaiselta seurassa.

– Meidän on oltava itsekriittisiä. Se lähtee pelaajista, mutta koskee kaikkia. Me olemme Barcelona ja meillä on velvollisuus voittaa otteluita.

Barcelonan heikot otteet luovat painetta Barcelonan valmentajaksi tammikuussa tulleelle Quique Setienille. Hän korvasi päävalmentajana lähtöpassit saaneen Ernesto Valverden. Valverden potkujen aikaan Barcelona johti liigaa maalieron turvin.