Mestiksen mestaruus katkolla Keuruulla – onko 11 ottelun voittoputkessa jyräävä Ketterä liian kova?

KeuPa HT on Mestiksen finaaleissa ahtaassa raossa. Imatran Ketterän aikomuksena on päättää finaalipelit lyhyeen. Tänään pelataan Keuruun jäähallissa neljäs loppuottelu ja samalla finaalisarja on ensimmäistä kertaa katkolla, sillä imatralaiset johtavat voitoin 3–0.



3–0-tappioasemasta voittoon nouseminen paras seitsemästä -systeemillä pelattavissa pudotuspelisarjoissa on ylipäänsä todella harvinaista lajista riippumatta. Esimerkiksi jääkiekon SM-liigassa vastaava on nähty vain kerran; Espoon Blues pudotti 2012 puolivälierissä KalPan, vaikka KalPa ehti jo johtaa voitoin 3–0.



KeuPan kokenut laitahyökkääjä Juuso Mörsky luottaa yhä joukkueensa mahdollisuuksiin. Luonnollisesti, sillä muussa tapauksessa sarja ainakin olisi jo sinetöity.



– Ei meillä ole mitään ongelmia sen suhteen, etteikö yhä uskottaisi omaan tekemiseen. Turha miettiä neljän voiton putkia, vaan nyt keskitytään yhteen peliin kerrallaan, Mörsky vakuuttaa.



Numeroiden valossa Mestiksen finaalit ovat olleet tasaisia. Ketterä on voittanut kaikki kolme ottelua maalin erolla.



Ensimmäisessä finaalissa viime tiistaina Ketterä voitti 5–4 iskettyään voittomaalin yhdeksän sekuntia ennen loppua. Torstaina Keuruulla ottelu päättyi 2–3. Kolmas finaali toissa päivänä Imatralla meni jatkoajalle tilanteessa 1–1, kun maalinteossa olivat onnistuneet KeuPan Janne Kumpulainen ja Ketterän Valtteri Niemi. Jatkoaikaa ehdittiin pelata vain reilu minuutti, kunnes Ketterän Henry Karjalainen ratkaisi.



– Ollaan pystytty finaalisarjan aikana parantamaan. Lauantain osalta voidaan omaan tasoomme olla jo tyytyväisiä, vaikka lopussa pomppi taas kaverin eduksi, harmittelee 15 playoff-ottelussa tehot 4+6 iskenyt Mörsky.



– Finaaleissa ei sinänsä ole mitään yllätyksiä tullut. Ketterällä on paljon henkilökohtaista taitoa. Täytyy vaan olla kärsivällinen ja luottaa, että seuraavat pelit kääntyvät meille.



KeuPa on ennenkin kyennyt koviin temppuihin, mutta Ketterää vastaan neljän peräkkäisen voiton ottaminen kuulostaa tällä hetkellä lähes tekemättömältä. Ketterä on tämän kevään pudotuspeleissä hävinnyt vain kerran, puolivälierien avauksessa Jokipojille. Välierissä joukkue päihitti TuTon 4–0. Niinpä Ketterä on nyt voittanut peräti 11 peräkkäistä playoff-ottelua.



Lisäksi tulee huomioida, että KeuPa ja Ketterä ovat kaiken kaikkiaan kohdanneet kuluvan kauden aikana yhteensä kahdeksan kertaa. Ketterä on voittanut niistä seitsemän.



– Me tarvitaan edelleen piirun verran kiekollista rohkeutta lisää. Pitäisi saada kaverille sellainen tunne, että he eivät tästä helpolla selviä. Ketterä on saanut ehkä liikaa pelata mukavuusalueellaan. Ihan pienistä asioista isot pelit yleensä ovat kiinni, Mörsky pohtii.



Mestiksen neljäs finaaliottelu KeuPa HT – Ketterä pelataan Keuruun jäähallissa maanantaina 22. huhtikuuta klo 17:00.