Miesten jalkapallomaajoukkue Kreikan kimppuun – lohkovoitto saattaa varmistua tänään

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue saattaa varmistaa tänään Ateenassa lohkovoiton Kansojen liigan C-divisioonassa. Ykkössija takaisi myös pääsyn Kansojen liigan pudotuspeleihin.

Suomelle riittää Kreikka-vieraspelistä maalin tappiokin varmistamaan lohkovoiton. Jos Suomi tekee osuman, sille riittää vierasmaalisäännön ansiosta Ateenassa kahden maalin häviö. Kreikka-ottelu alkaa Ateenan olympiastadionilla torstaina kello 21.45.

Päävalmentaja Markku Kanerva ja pelaajat sanovat, että joukkue hakee pelistä voittoa, vaikka periaatteessa vähempikin riittäisi.

– En näe mitään järkeä mennä peliin hakemaan tasatulosta tai maalin tappiota. Jos sille tielle lähtee, paljon helpommin tulee huono tulos, hyökkääjä Teemu Pukki sanoo.

Suomi on voittanut kaikki neljä pelaamaansa Kansojen liigan ottelua päästämättä maaliakaan. Kreikka on kuusi pistettä Suomea perässä, ja vain voitto pitää kotijoukkueen haaveet lohkovoitosta elossa.

– Ennakkoon tämä on vaikea vieraspeli. Tarvitsemme nappipelin, mikäli haluamme hyvän tuloksen, Kanerva muistuttaa.

Suomi ja Kreikka iskivät yhteen lokakuussa Tampereella, jolloin Kanervan miehistö väänsi 2–0-voiton. Kreikka on vaihtanut sittemmin valmentajaansa. Kokenut Angelos Anastasiadis saa Suomi-pelissä tulikasteensa Kreikan päävalmentajana.

– Luulen, että isoin anti, jonka hän (Anastasiadis) pyrkii tuomaan, on spiritti (hyvä henki) ja saada tähdet pelaamaan joukkueelle. En sano, etteivät he olisi pelanneet, mutta tuntuu, että Kreikalla on ollut henkisellä puolella tekemistä, Kanerva sanoo.

Suomi päättää lohkovaiheen urakkansa sunnuntaina kohtaamalla Unkarin vieraissa. Suomi voitti kotipelinsä Unkaria vastaan 1–0.

Unkari ja lohkon neljäs maa Viro ovat jo menettäneet mahdollisuutensa ykkössijaan.