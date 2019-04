Miesten lentopallomaajoukkue siirtyy britti Joel Banksin komentoon

Miesten lentopallomaajoukkue siirtyy brittikomentoon. Lentopalloliitto on nimennyt Tuomas Sammelvuon seuraajaksi britti Joel Banksin, joka valmentaa Belgian liigassa Greenyard Maaseikin joukkuetta toista kautta ja jatkaa seuran valmennusta maajoukkuepestinsä ohessa.

Banks, 44, on toiminut aiemmin muun muassa Belgian juniorimaajoukkueissa ja Britannian olympiaprojektin apuvalmentajana.

Lentopalloliitto teki Banksin kanssa kahden ja puolen vuoden sopimuksen.

– Lopullinen valinta tehtiin kolmen huippuvalmentajan välillä. Haimme valmentajaa, jolla on jo loistavat näytöt tuloksista huippulentopallon parissa, mutta samalla riittävästi nälkää ja kunnianhimoa luotsata Suomen maajoukkue parhaaseen mahdolliseen menestykseen erityisesti syksyn olympiakarsinnoissa sekä EM-lopputurnauksessa, Lentopalloliiton puheenjohtaja Pasi Sydänlammi kertoi valintaprosessista liiton tiedotteessa.

– Banksin persoona sekä pelaajilta ja seurajoukkueista saatu erinomainen palaute vakuuttivat valitsijat hänen puolelleen.

Banks innostui heti

Banks otti yhteyttä Suomeen heti, kun Sammelvuon sopimus Venäjän maajoukkueen kanssa tuli julki ja paikka Suomen maajoukkueessa laitettiin hakuun.

– Lähetin Suomen liittoon ansioluetteloni ja otin myös yhteyttä manageri Nisse Huttuseen, jonka tunnen, koska yksi hänen pelaajistaan on joukkueessani. Otin myös pari muuta kontaktia suomalaisiin valmentajiin. Sitten olin yhteydessä liittoon ja lopulta pidimme usean hengen kesken kahden tunnin Skype-palaverin, joka oli hyvin antoisa, Banks kertoi valinnastaan.

– Suomella on vahva joukkue ja tehtäväni on nostaa pelaajat seuraavalle tasolle. Tapani valmentaa on tehdä lujasti töitä. Annan paljon joukkueelleni ja pelaajilleni. Haluan että he ovat itsensä parhaita versioita pelaajina, niin hyviä kuin he voivat olla.

Ensimmäiseksi Banks tutustuu maajoukkuepelaajiin ja joukkueen pelikuvioihin.

– Meidän täytyy yhdessä löytää joukkueelle paras tapa pelata, Banks totesi.

Maaseik aloitti finaalit voitolla

Maaseik pelaa parhaillaan Belgian liigan finaaleita. Seura voitti ottelusarjan ensimmäisessä pelissä Roeselaren 3–2, ja sarja jatkuu vappuna. Pahimmillaan sarja voi venyä toukokuun 11. päivään asti.

Banksille on luvassa kevätkiireitä, sillä Suomen maajoukkueen leiritys alkaa 6. toukokuuta.

– Tämä on nyt seurassani koko kauden kaikkein tärkein ajanjakso ja keskityn siihen nyt täysillä, Banks kertoi.

Maaseikin seurajohto on Banksin mukaan mielissään valmentajan maajoukkuevastuista.

– Seurassani oltiin hyvin ylpeitä siitä, että pääsen Suomen kaltaisen maan päävalmentajaksi, Banks vakuutti.

Banksin sopimuksesta Maaseikin kanssa on vielä vuosi jäljellä.