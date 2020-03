Mika Forss ohjasti kolme voittoa

Ruotsissa raveja järjestetään koronaviruksesta huolimatta. Tyhjille katsomoille ajetaan, ja myös tallialueella on erittäin tarkka kontrolli. Mika Forss matkasi Tukholmasta Bodeniin ja ajoi kolme voittoa Petri Salmelan valmentamilla hevosilla.

Suomalaisporukan Stall X-Hot -tallin omistama Thank The Maker oli Forssin ensimmäinen voittaja. Se oli uransa avauskilpailussa ylivoimainen. Esitys oli niin hyvä, että 3-vuotiaasta oriista on ainesta kovempiin tehtäviin.

Roni Paldanin Yankee Blue oli Forssin ja Salmelan toinen voittaja. Se kiri napakasti ykköseksi. B.W.L. Ruthless oli vahvin 3140 metrin stayermatkalla. Forss odotteli pitkään porukan perällä, ja Salmelan valmennettava kiri vahvasti ykköseksi.

Jaakko Alamäen Bottnas Easy Cash toi neljännen suomalaisvoiton. Myös Gävlessä ravattiin. Siellä Pekka Korven 3-vuotias Follow My Lead paineli E3 Bonus –lähdössä ylivoimaiseen voittoon Jorma Kontion ajamana.