Mika Halvari alkaa valmentaa kuulantyöntäjä Kangasta

Suomen ykköskuulantyöntäjä Arttu Kangas saa uudeksi valmentajakseen Mika Halvarin. Omalla kuulantyöntöurallaan Halvari saavutti 1995 MM-hopeaa ja hallikisoissa samana vuonna maailmanmestaruuden.

Halvari, 48, työnsi hallissa parhaimmillaan Pohjoismaiden ennätyksen 22,09 ja ulkona 21,50. Kankaan, 25, ennätys ulkona on 20,30.

– Mikan kanssa on oltu tekemissä reilut pari vuotta. Meillä on ollut leirejä, joissa hän on ollut mukana. Niiden perusteella tuli sellainen tunne, että tällainen yhteistyö voisi toimia. Kysyin sitä Mikalta, ja hänelle se sopi, Kangas kertoo Urheiluliiton tiedotteessa.

– Se lähti siitä, että tavattiin jouluna 2015. Leirejä on ollut 3–4 kertaa vuodessa ja muutaman kerran yhden päivän tapaamisia, Halvari sanoo.

Kankaan valmentajana on aiemmin toiminut Matti Yrjölä.