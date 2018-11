Mika Kohonen 11. kerran salibandyn MM-kisoihin

Mika Kohonen edustaa Suomea ennätyksellisen 11. kerran salibandyn MM-kisoissa, jotka pelataan joulukuussa Prahassa. 41-vuotias Kohonen on ollut mukana Suomen MM-kokoonpanoissa 1998 lähtien, ja tällä kertaa päävalmentaja Petteri Nykky on nimennyt hänet puolustajaksi.

Suomen joukkueessa on kymmenen pelaajaa Classicista. MM-kisojen ensikertalaisia kokoonpanossa on viisi: maalivahti Lassi Toriseva, puolustaja Mikko Leikkanen sekä hyökkääjät Ville Lastikka, Mikko Hautaniemi ja Jussi Piha. Joukkueen kapteeni on Nico Salo.

Suomen MM-joukkue:

Maalivahdit:

Eero Kosonen SPV

Lassi Toriseva Classic

Puolustajat:

Juha Kivilehto Classic

Mika Kohonen Happee

Janne Lamminen Classic

Mikko Leikkanen Classic

Krister Savonen Classic

Lauri Stenfors TPS

Tatu Väänänen SV Wiler-Ersigen

Hyökkääjät:

Sami Johansson Classic

Miko Kailiala TPS

Lauri Kapanen EräViikingit

Peter Kotilainen Happee

Jani Kukkola EräViikingit

Ville Lastikka Steelers

Jussi Piha Classic

Joonas Pylsy Classic

Eemeli Salin Classic

Nico Salo Classic

Mikko Hautaniemi TPS