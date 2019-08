Mikael Jantunen uskoo pääsevänsä heti pelaamaan Utahissa – "Pitää rohkeasti tehdä oma päätös ja uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa"

Elias Valtosen lisäksi Mikael Jantusella on edessään ratkaisevan tärkeä kausi Yhdysvalloissa. Jantunen, 19, matkustaa viikonvaihteessa Utahin yliopistoon, jossa hän aloittaa ensimmäisen kautensa Yhdysvalloissa.

Jantunen vietti alkukesällä viisi viikkoa Utahissa, jossa hän osallistui kesäkursseille ja harjoitteli joukkueen valmentajien johdolla.

– Ekat kolme viikkoa vedin yksin koutsien kanssa, parilla viimeisellä viikolla siellä oli muitakin. Kahdet joukkuetreenit ehdin vetää. Ihan hyvin se meni, ja hyvillä mielin olen menossa takaisin, Jantunen kertoi.

Jantunen debytoi miesten maajoukkueessa jo 18-vuotiaana, ja hänellä oli muitakin vaihtoehtoja.

– Mietin pitkään, mitä haluan tehdä ja missä olen pelaajana. Aloin sitten miettiä siltä kannalta, että jos menen ammattilaiseksi, se on lopullinen päätös. Yliopistossa voi olla yhden, kaksi, kolme tai neljä kautta. Totta kai koulu tulee siinä, mutta se ei ollut minulle ykkösasia. Jenkkien yliopistosarja on yksi maailman kovimmista korissarjoista. Siellä tulee kovia pelejä, ja pääsin kovaan joukkueeseen, jossa uskon pääseväni pelaamaan heti alusta lähtien, Jantunen taustoitti.

Jantusen mukaan jokaisen pelaajan pitää itse tehdä valintansa.

– Se on täysin oma päätös. Vaihtoehtoja on monia. Pitää olla rohkea ja uskaltaa tehdä oma päätös. Totta kai sitä katsoo mallia vanhemmista pelaajista, mutta pitää rohkeasti tehdä oma päätös ja uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa.

Jantusen päätöksen ratkaisi tapaaminen Utahin päävalmentajan Larry Krystkowiakin kanssa.

– Oli siinä aika paljon miettimistä, mutta vierailin siellä ja tapasin valmentajat. Aloin uskoa, että he voivat viedä minut seuraavalle tasolle. Heillä on paljon tietämystä. Päävalmentaja on pelannut NBA:ssa ja tietää mitä tekee.

Jantusen ainoa merkittävä miinus on luotettavan kaukoheiton puuttuminen.

– Hiljaa hyvä tulee. On se edennyt, mutta nyt pitäisi vain alkaa ottaa niitä heittoja. Heittäminen on parantunut, ja tarkkuudet ovat treeneissä hyvät, mutta seuraava askel on, että pitää alkaa metsästää niitä heittopaikkoja ja alkaa heittää peleissä.