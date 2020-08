Mike Conley palasi karanteenista ja johti Utahin niskan päälle Denveriä vastaan

Neljän päivän hotellihuonekaranteenin jälkeen Mike Conley palasi kentälle ja auttoi 27 pisteellään Utah Jazzin 124–87-voittoon Denver Nuggetsista NBA-koripalloliigan pudotuspelikuplassa. Utah meni 2–1-johtoon länsilohkon ensimmäisen kierroksen ottelusarjassa.

Conley palasi maanantaina Floridan pudotuspelikuplaan oltuaan mukana poikansa synnytyksessä ja joutui neljäksi päiväksi karanteeniin.

– Ajattelin vain kentälle pääsemistä ja perhettäni. Olen kiitollinen että pääsin taas mukaan, seitsemän kolmosta upottanut Conley sanoi ESPN:n nettisivuilla.

Denver lähti ottelusarjaan suosikkina, mutta kärsi kolmannessa pelissä seurahistoriansa kolmanneksi pahimman pudotuspelitappion. Denver menetti pallon 17 kertaa ja sai pelitilanneheitoistaan sisään vain 37,5 prosenttia.

– He pelaavat eri tasolla kuin me, ja jotenkin meidän on keksittävä keino yltää samaan neljännessä pelissä, Nuggetsin valmentaja Michael Malone sanoi.

Nuggets on jäänyt Utahin jalkoihin ottelusarjan jokaisen pelin kolmannella neljänneksellä.

– Minun täytyy pitää paljon parempi puhe puoliajalla, Malone vitsaili ennen ottelua, mutta ei pystynyt estämään joukkuettaan häviämään kolmatta neljännestä pistein 20–35.