Mikkelissä todelliset vauhtijuhlat – Ilkka Nurmonen ja Next Direction hallitsivat St. Michel -ajoa

Leppävirtalaisvalmentaja Timo Hulkkosen treenaama Next Direction nappasi suomalaisyleisön riemuksi yllätysvoiton tämän vuoden St. Michelissä, joka ravattiin sunnuntaina Mikkelin raviradalla.

Suurimmat menestyspaineet oli kasattu ulkomaalaisvieraiden niskaan. Suosikkina starttasi italialaisori Vernissage Grif, joka ei pystynyt alkukiihdytyksessä taistelemaan johtopaikasta, kun Iikka Nurmonen onnistui saamaan Next Directionin loistavasti liikkeelle.

Suurin odotuksin huippuhevosen kanssa kesään lähteneet Hulkkonen ja Nurmonen saivat todellista balsamia haavoihinsa, sillä parin vaisumman esityksen jälkeen ruuna palasi loistoesityksellä parrasvaloihin, kun vastustajilla ei lopussakaan ollut mahdollisuutta lyödä suomalaishevosta.

Uran toinen St. Michel -voitto

Huiman keulasoolon päätteeksi kellot pysähtyivät uuteen SE-aikaan, joka kirjataan nyt lukemin 1.08,9. Hevosen omistaa Team Look The Winners, johon kuuluvat ruunan myös kasvattaneen Hulkkosen lisäksi Antero Ovaskainen sekä Pekka Korhonen. Iso palanen taustatiimiä on myös hevosen hoitaja Annaleena Peippo, jolle Hulkkonen jakoi vuolaasti kiitosta menestyksestä.

– Koko viikon pyrimme pitämään hevosen virkeänä. Sen lisäksi teimme varustemuutoksia, Hulkkonen paljasti voittajaseremonioissa.

– Vähän olimme Iikan kanssa sopineetkin, että keulapaikalle yritetään.

Voiton ohjastaneelle Nurmoselle St. Michel -voitto oli uran toinen. Ensimmäisen kerran hän onnistui valloittamaan vuodesta 1981 saakka järjestetyn suurkilpailun vuonna 2017 Midnight Hourilla.

– Kaikki viritykset olimme tehneet ja toivoimme, että hevonen on mahdollisimman hyvä. Kaikessa onnistuttiin tällä kertaa, Nurmonen iloitsi.

– Kierroksen jälkeen oli erittäin hyvä tunne. Aika hienolta tuntuu ajaa noin kovaa.

Ennätyksiä rikki

Muissakin lähdöissä mentiin kovaa, kun hiljattain uusittu Mikkelin rata tarjosi loistavat puitteet vauhtihurjastelulle.

Päivän komein kaksintaisto nähtiin nelivuotiaille rajatussa Eugen Pylvänäisen muistoajossa. Suomalainen superlupaus Mascate Match joutui tekemään täyden päivätyön pitääkseen ruotsalaisen Golden Tricksin takanaan. Sen Raviliiga HIFK:n omistama tamma kuitenkin teki, ja vieläpä uudella nelivuotiaiden SE- ja EE-ajalla 1.10.

Suomenhevosten puolella tammat antoivat näyttöjä vajaan kahden viikon päästä Seinäjoella ravattavaa Kuningatarkilpaa varten. Parhaimman esityksen löi tiskiin toissa vuoden ravikuningatar, tänä vuonna radoille vielä kilpauran lopettamisen jälkeen palannut Akaasia. Se ohitti maalisuoralla Virin Camillan, jonka vetoavusta oli nautiskellut matkalla. Tammaa ohjasti Markku Hietanen ja valmentaa Ari Oja-Nisula.

Sunnuntaina nähtiin myös uusi pitkän matkan tasoitusajon Suomen ennätys. Siitä vastasi keväällä Ranskasta Suomeen siirtynyt ja uudessa kotimaassaan edelleen tappioitta jatkava Don Williams. Ari Moilasen ohjastama ja Markku Niemisen valmentama voimanpesä pinkoi 3140 metriä aikaan 12,9 jättäen vastustajat kauas taakseen.

Päivän muissa lähdöissä voittoihin ylsivät Riksun Kingi, Orvar Iver, Mask Off, Myrskyri, Parvelan Retu, Quite Special, sekä Magnifique Elise.