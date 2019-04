Mikko Ilonen teki jotain sellaista, mikä on ammattilaisgolfissa hyvin harvinaista

Ei ole mitenkään tavatonta, että joskus joku huippuosaaja saa työelämästä tarpeekseen, vaihtaa omalla päätöksellään alaa tai jos mahdollista, jää vaikka oloneuvokseksi.

Toisaalta on myös aloja, joilla niin ei ole tavattu tehdä. Kun on kovalla työllä raivannut itselleen aseman maanosan sadan parhaan työntekijän eliitissä, ei siitä luopuminen vapaaehtoisesti ole kovin helppoa saati yleistä.

Mikko Ilonen on kuitenkin poikkeus.

– En ole ikinä kuullut kenenkään golfpelaajan sanovan noin ja tuo oli ehkä yksi hienoimmista puheenvuoroista, jonka olen kuullut ammattilaispelaajalta, totesi yhdysvaltalainen Mac Barnhardt floridalaisessa Starbuks-kahvilassa maaliskuun 12. päivän aamuna, kun Ilonen oli kertonut managereilleen Johan Elliotille ja Robert Whitlockille, että ”kyllä se nyt tässä oli”.

Kolmisenkymmentä vuotta useita golfin tähtipelaajia manageroinut Barnhardt oli eurooppalaiskolmikon kanssa matkalla The Players Championshipin pelipaikalle TPC Sawgrassiin, kun talven taukoa pitäneen Ilosen jatkosuunnitelmat tulivat puheeksi aamukahvipöydässä.

– Päätöshän kypsyi sillä lailla pitkään, että silloin tällöin oli tullut merkkejä kentällä, treeneissä ja kenttäalueen ulkopuolellakin. Ne olivat hyvin lyhyitä kysymysmerkkejä, mutta niitä kuitenkin oli. Ja olihan joka tapauksessa selvää, että olen aika loppupäässä omaa peliuraani, mutta mitään selvää katkaisupistettä minulla ei ollut, Ilonen kertoo.

Yhdysvaltain reissusta Ilonen, 39, oli sopinut managereidensa kanssa jo viime vuonna. Matkan alkupäivinä hän tarttui mailoihin ensi kertaa kuukausiin.

– Sitten se vaan tuli. Tajusin, että tässä se nyt on, hän muistelee.

Suomen kaikkien aikojen paras golfpelaaja ilmoitti virallisesti lopettamisestaan 21. maaliskuuta.

Ilosen managereille päätös ei tullut ihan puskista. Aihetta oli sivuttu keskusteluissa Elliotin kanssa jo viime vuoden puolella.

– Itse asiassa he olivat hirveän ylpeitä siitä, että en jäänyt vaan roikkumaan, vaan tein selvän päätöksen. Sen takia meillä meneekin niin hyvin, meillä on samansuuntaiset ajatukset ja arvot pelistä sekä elämästä yleensä.

Elliotin perustama Sportyard-toimisto on edustanut Ilosta vuodesta 2003 ja yhteistyö jatkuu myös lopettamisen jälkeen. Ruotsalaistoimiston asiakkaina on ollut kymmeniä ammattilaispelaajia.Lahtelainen on ensimmäinen aktiivi, joka on ilmoittanut lopettamisestaan.

Ilonen uusi viime kauden päätteeksi täyden pelioikeutensa Euroopan Tourille.

– Minulle ratkaisu tuntuu ihan luonnolliselta, mutta se onkin aika harvinainen, ja erikoinen.

Players Championshipin harjoituspäivänä hän esimerkiksi tapasi vanhan pelikaverinsa ja ikätoverinsa Alex Norenin (ET:n viime kauden rankinglistan kuudes), joka kysyi ensimmäisenä milloin Ilosen pelit jatkuvat ja mitä tämä oikein ”meinaa”.

– Minä vastasin, että mä en enää meinaa. Se järkyttyi, eikä tiennyt mitä sanoisi, muistelee Ilonen.

Ilonen ehti pelata ET:llä lähes parikymmentä vuotta ja sinä aikana ammattilaisviheriöiden jättämisestä on ilmoittanut vain kolme pelaajaa. Yksi lopetti, kun kroppa ei enää kestänyt, toisen vetäytyminen oli tiedossa koko kauden ja kolmas järjesti läksiäisseremoniat, mutta oli pian pyrkimässä karsintojen kautta takaisin.

– Eihän sitä tiedä. Minäkin voin olla karsinnoissa puolentoista vuoden päästä. Ja tänä vuonna voisin vielä vaan ilmoittautua kisoihin mukaan. Mutta en ole menossa, hän vakuuttaa.

Mitään teknistä estettä osallistumiselle ei ole myöhemminkään, riittäisi kun järjestäjä kutsuisi hänet mukaan.

Esimerkiksi Ruotsin ET:n osakilpailun Ilonen on voittanut kahdesti vuosina 2007 ja 2013.

– En näe kauhean mahdollisena, että menisin joskus huvikseni pelaamaan. Se olisi raskas taistelu ja vaatisi pitkän valmistautumisen, koska puolikuntoisena en halua kilpailla. Jos pyytäisivät vieraaksi, olisi se eri juttu.

Entisiä huippupelaajia on kuitenkin jatkuvasti kisoissa mukana, kun he ovat syystä tai toisesta saanet paikan järjestäjiltä.

– Joo, mutta ne ovat niitä, jotka eivät koskaan ole ilmoittaneet lopettavansa. Ne ovat edelleen huolissaan omasta pelistään, mutta minä en ole, Ilonen virnistää.

Aikataulujen salliessa hän tosin saattaa osallistua yhteen pro-am-tapahtumaan Lontoossa, jonne on tulossa maailman kärkipelaajia.

– Jostain syystä sain sinne kutsun, mutta se on hupitapahtuma, hän korostaa.

Lopettamispäätöksen jälkeen Ilonen on saanut runsaasti palautetta, onnentoivotuksia ja kiitoksia eri kanavissa niin vuosien varrella tutuiksi tulleilta kollegoilta, muilta tutuilta, faneilta sekä yhteistyökumppaneilta. Yksi asia häntä on kuitenkin ihmetyttänyt.

– Eniten on yllättänyt, että meidän tourin johdolta, ihan terävimmästä kärjestä, ei ole tullut mitään yhteydenottoa. ET:n yhteisöstä on muuten tullut laajasti viestiä niin työntekijöiltä, pelaajilta, caddieilta, tv-väeltä, pelaajayhdistykseltä ja sellaisiltakin mailanvalmistajilta, joiden kanssa en ole ollut yhteistyössä.

Vetäytymisilmoituksen ajankohta ei ollut mitenkään harkittu, mutta osaltaan sen sijoittuminen keskelle kilpailukautta ja pitkän kilpailutauon jälkeen sopii Mikko Ilosen luonteelle. Nyt hän ei joudu järjestämään, tai päädy kohteeksi, missään isommissa läksiäisseremonioissa.

– Jossain vaiheessa tuttuja olisi tietysti kiva tavata. Ehkä järkevin paikka, missä heitä pystyisi laajemmin morjestamaan, olisi Wentworthin Rolex-kisa syyskuussa.

Mikko Ilonen on ollut yksi urheilu-urallaan eniten ansainneista suomalaisista yksilöurheilijoista. Hän on ollut myös yksi yritysten halutuimmista yhteistyökumppaneista. Kumppanipiiri on tarkoituksella pidetty pienenä, koska yhteistyösopimukset eivät luonnollisesti merkitse vain yrityksen logoa urheilijan varusteissa.

Lopettamispäätöksen vaikutusta sopimuksiin voisi luonnehtia dramaattiseksikin.

– Uran päättäminen merkitsee yhteistyösopimusten raukeamista sellaisenaan, ne puretaan, kertoo Ilonen.

Tilanne on niin tuore, ettei hän itsekään ole täysin kartalla tilanteestaan.

– Meillä on kuitenkin kumppaneiden kanssa ollut molemminpuolinen tahtotila siitä, että pyritään jatkamaan ja tehdään toisenlaiset sopimukset. Ainakaan mistään päin ei ole tullut sellaista reaktiota, että voi h-vetti mitä menit tekemään, Ilonen nauraa.

Lähteeköhän Leppilammen kaveri tanssimaan tähtien kanssa?

Jatkosuunnitelmistaan entinen ammattilaisgolfari Mikko Ilonen on vielä vaitonainen, paitsi että ne liittyvät pitkälti golfiin.

– Menen nyt aika hetkessä. Kaikenlaisia pläänejä on olemassa, mutta ajan pitää vielä kulua, että ne tulevat ajankohtaisiksi. Alussa skaala on varmasti aika laaja käsittäen sitä sun tätä, mutta siitä se kenttä kapenee, Ilonen maalailee arvoituksellisesti.

Hän on kertonut kenttäsuunnittelun kiinnostavan, mutta valmentamisen ei. Mentorin rooliin Ilosta on jo ehditty pyytääkin.

Parhaillaan Ilonen on Lapissa lautailemassa.

Uransa lopettaneet huippu-urheilijat ovat haluttuja osanottajia television reality-sarjoihin ja erilaisiin kilpailuihin. Viime viikolla Vappu Pimiä houkutteli Ilosta Tanssi Tähtien Kanssa -kilpailun seuraavalle kaudelle MTV:n Vappu & Maria Live -ohjelmassa.

– Tiedän, että ne ovat miettineet sitä TTK:ta, myönsi Ilonen, joka on ohjelman toisen juontajan Mikko Leppilammen kaveri.