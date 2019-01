Mikko Rantanen ylitti 70 tehopisteen rajan, mutta Colorado hävisi Ottawalle

Mikko Rantanen ylitti 70 tehopisteen rajan tällä NHL-kaudella, kun hän kirjautti kaksi syöttöpistettä Colorado Avalanchen 2–5-tappiossa Ottawa Senatorsia vastaan. Coloradon maalit tekivät Nikita Zadorov ja Nathan MacKinnon.

Rantanen on kerännyt tällä kaudella tehot 21+50. Hän on Avalanchen seurahistorian toinen pelaaja, joka on kerännyt yli 70 tehopistettä korkeintaan 50 pelissä.

Ottawan Matt Duchene laukoi kaksi maalia ja syötti yhden maalin entistä joukkuettaan vastaan. Duchene oli kolme edellistä peliä sivussa esikoisensa syntymän takia.

– En tiedä olisinko osannut käsikirjoittaa tätä paremmin. Tämä on todella erityinen tunne. Pelaan parhaiten, kun tunnen oloni kevyeksi ja onnelliseksi. Tämä viikko on ollut elämäni paras, Duchene sanoi NHL:n nettisivuilla.

Koskinen loisti voittolaukauskisassa

Markus Granlund laukoi maalin ja syötti yhden osuman, mutta hänen joukkueensa Vancouver Canucks taipui voittolaukauskisan jälkeen Edmonton Oilersille 2–3. Granlundin kauden kahdeksas maali tasoitti tilanteeksi 2–2 toisen erän puolivälissä, kun hän laukoi kiekon vasemmalta Oilersin maalivahdin Mikko Koskisen hanskakäden yli.

Granlundin maalin jälkeen Edmonton selvisi kahdesta peräkkäisestä kaksiminuuttisesta, vaikka kiekko menikin kerran Koskisen taakse. Oilersin päävalmentaja Ken Hitchcock käytti haasto-oikeuttaan ja maali hylättiin, koska Vancouverin ketjuvaihtoa oli seurannut paitsio.

Mikko Koskinen pysäytti 20 laukausta sekä voittolaukauskisassa kaikki viisi Canucksin yritystä. Alex Chiasson ratkaisi voittolaukauskisan Oilersille rannelaukauksella Jacob Markströmin hanskakäden puolelle.

– Olen iloinen etten ollut laukomisvuorossa aikaisin, koska nyt näin miten maalivahti liikkui. Se ratkaisu toimi täydellisesti. Yritin laukoa kiekon ylös, Chiasson sanoi..