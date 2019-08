Millainen peli on padel, johon jyväskyläläiset aktiiviharrastajat hurahtivat Espanjan lomalla? – Katso video

Se näyttää vähän tennikseltä, mutta ei ole sitä. Se näyttää vähän squashilta, mutta ei ole sitä. Se on jotain siltä väliltä. Kyse on padelista – Meksikossa keksitystä ja Espanjasta Suomeen tuodusta mailapelistä.

Jyväskylässä padelia voi pelata ulkokentällä Killerillä ja Kankaalla, sekä sisäkentällä Hutungissa ja Seppälässä. Paikallisessa seurassa Padel JKL:ssä on tällä hetkellä noin 50 jäsentä ja aktiivisimmat padelistit kokoontuvat pelaamaan monta kertaa viikossa. Padelia pelataan pääasiassa nelinpelinä ja Killerin Liikuntakeskuksen kentältä löytyy nelikko, joka lyö palloa varsin tottuneesti.

– Törmäsin lajiin lomamatkalla Espanjassa kymmenisen vuotta sitten ja innostuin heti. Jyväskylään saatiin ensimmäiset kentät tänne Killerille kahdeksan vuotta sitten, lajin aktiiviharrastaja Juha Viinikainen muistelee.

Viinikainen on myös kolme vuotta sitten perustetun Padel JKL -seuran hallituksen jäsen. Peliparinaan hänellä on Jorma Hyökyvaara, joka on ollut tuomassa lajia Jyväskylään. Hänkin innostui padelista Espanjassa.

– Houkuttelin yrittäjiä investoimaan tähän. Rakennutettiin sitten porukassa kerralla pari kenttää tänne Killerille. Tänä kesänä rakennettiin Kankaalle puistokenttä, monialayrittäjänä itsekin työskentelevä Hyökyvaara kertoo.

50-vuotias Hyökyvaara kiertää myös aktiivisesti padel-kisoissa sekä omassa ikäsarjassaan että yleisessä sarjassa. Viikonloppuna hän osallistui yleisen sarjan SM-kisoihin yhdessä 17-vuotiaan Eevert Salmisen kanssa. Ison ikäeron kaksikko on yksi osoitus siitä, että padel soveltuu hyvin kaikenikäsille ja -tasoisille pelaajille.

– Tämä on tosi helppo pallopeli, joka sopii koko perheelle. Jos tenniksessä ei saa palloa kiinni, niin sinne meni, mutta tässä se voi tulla vielä lasin kautta takaisin. Tätä voi pelata myös, vaikka olisi jalkavaivaa. Äkkiliikkeitä tulee vähän, Hyökyvaara kuvailee.

Lajin säännöt ovatkin tiivistettynä eräänlainen yhdistelmä tennistä ja squashia. Tenniksestä tutut maahan piirretyt kentän rajat ovat käytössä vain aloitussyötössä, mutta muuten pelin etenemistä määrittää pitkälti se, millä tavalla palloa pelataan reunalaseihin. Pallo on pelissä kunnes se osuu samalla kenttäpuoliskolla kahdesti kenttään tai seinässä kielletylle alueelle.

– Tämä on sosiaalinen harrastus. Kavereiden kanssa saa naureskella, kun ihan jokaiselle tulee onnistumisia ja epäonnistumisia, toteaa peliseurueen kolmas jäsen Tiina Saarenketo.

Hänen mukaansa Jyväskylässä on kymmenkunta aktiivista naispelaajaa, jotka sopivat peleistä yhteisessä WhatsApp-ryhmässä.

– Padelia voi pelata ihan hyvin myös sekapareina. Eikä tässä tarvitse olla mitään tennistaustaa tai muuta palloilutaustaa, Saarenketo muistuttaa.

Padel on erittäin suosittu peli Etelä-Amerikassa ja Espanjassa, jossa sen arvioidaan olevan harrastajamäärillä mitaten maan toiseksi suosituin laji jalkapallon jälkeen. Suomessa padel on edelleen suurelle yleisölle melko vieras. Heinäkuun alussa laji sai ruutuaikaa Ylen televisioiman SM-viikon yhteydessä.

– Suomessa rupeaa olemaan jo satakunta padel-kenttää. Niitä on tänä kesänäkin tullut uusille paikkakunnille. Laji on hiljalleen kasvamassa, Viinikainen sanoo.